Трехдневные выборы президента стартовали в Алтайском крае в 8 утра
Жители региона будут выбирать главу государства из четырех кандидатов
15 марта 2024, 07:59, ИА Амител
Около 1,7 тыс. избирательных участков открылись в эти минуты в Алтайском крае. Выборы президента стартуют с 08:00 пятницы, 15 марта, и завершатся в 20:00 воскресенья, 17 марта.
"Этому дню предшествовала серьезная подготовительная работа каждого из вас. Все 75 территориальных комиссий и 1701 участковая комиссия готовы к проведению выборов президента Российской Федерации", – прокомментировала председатель избирательной комиссии региона Ирина Акимова.
В Алтайском крае проголосовать за главу государства могут 1,756 млн человек с активным избирательным правом. Из них почти треть – 530 тысяч – жители региональной столицы. Всего же в стране зарегистрировано чуть более 112 млн избирателей. Это все совершеннолетние граждане России, кроме отбывающих тюремный срок и недееспособных.
Amic.ru рассказывал, что жители Алтая могут проголосовать:
- на участках по прописке;
- на участках не по прописке;
- на некоторых участках, когда прописки вообще нет;
- через портал "Госуслуги";
- дома;
- за границей;
- в больнице или СИЗО;
- на вокзале или в аэропорту.
В списке кандидатов четыре человека:
- Владислав Даванков ("Новые люди");
- Владимир Путин (самовыдвиженец);
- Леонид Слуцкий (ЛДПР);
- Николай Харитонов (КПРФ).
За ходом выборов будут следить наблюдатели от партий и Общественной палаты Алтайского края. На каждом участке будет дежурить сотрудник полиции. Не забудьте паспорт.
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