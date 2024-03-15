Трехдневные выборы президента стартовали в Алтайском крае в 8 утра

Жители региона будут выбирать главу государства из четырех кандидатов

15 марта 2024, 07:59, ИА Амител

Выборы в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Около 1,7 тыс. избирательных участков открылись в эти минуты в Алтайском крае. Выборы президента стартуют с 08:00 пятницы, 15 марта, и завершатся в 20:00 воскресенья, 17 марта.

"Этому дню предшествовала серьезная подготовительная работа каждого из вас. Все 75 территориальных комиссий и 1701 участковая комиссия готовы к проведению выборов президента Российской Федерации", – прокомментировала председатель избирательной комиссии региона Ирина Акимова.

В Алтайском крае проголосовать за главу государства могут 1,756 млн человек с активным избирательным правом. Из них почти треть – 530 тысяч – жители региональной столицы. Всего же в стране зарегистрировано чуть более 112 млн избирателей. Это все совершеннолетние граждане России, кроме отбывающих тюремный срок и недееспособных.

Amic.ru рассказывал, что жители Алтая могут проголосовать:

В списке кандидатов четыре человека:

Владислав Даванков ("Новые люди");

Владимир Путин (самовыдвиженец);

Леонид Слуцкий (ЛДПР);

Николай Харитонов (КПРФ).

За ходом выборов будут следить наблюдатели от партий и Общественной палаты Алтайского края. На каждом участке будет дежурить сотрудник полиции. Не забудьте паспорт.

Избирательные участки в Алтайском крае / Фото: телеграм-канал избирательной комиссии региона