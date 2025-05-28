Трехэтажку, построенную почти 90 лет назад на ВРЗ, готовят к сносу

Здание признали аварийным шесть лет назад

28 мая 2025, 09:15, ИА Амител

Дом по адресу: бульвар 9 Января, 104 / Фото: "Яндекс Карты"

Трехэтажный девятиподъездный дом на 54 квартиры скоро снесут на ВЗР в Барнауле (бульвар 9 Января, 104). Объект построен еще в 1937 году из кирпича и признан аварийным в 2019-м: тогда эксперты установили, что степень износа здания составляет 62%. В мае 2025 года стройэкспертиза одобрила проект демонтажа здания, который подготовлен по заказу городского строительного комитета. Документ необходим, чтобы обеспечить безопасность выполняемых работ.

Многоэтажку расселили еще несколько лет назад: в 2021 году глава Барнаула Вячеслав Франк подписал постановление об изъятии квартир в доме и земельного участка под ним (общая площадь – почти 50 соток). На тот момент жилыми были 46 квартир, в которых числились 117 человек. Последний капремонт здания, согласно сервису "Реформа ЖКС", делали в 1997 году: тогда работы проводились на фасаде, фундаменте, кровле, а также инженерных сетях.

Отметим, что всего в Барнауле, по данным "Реформы ЖКХ", 210 аварийных многоквартирных домов. Самому старому – 127 лет. Он расположен на ул. Аванесова, 111. Это деревянная двухэтажка на четыре квартиры. Здание признано непригодным для проживания еще в 2015 году, но до сих пор ожидает расселения и сноса.