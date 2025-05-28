Трехэтажку, построенную почти 90 лет назад на ВРЗ, готовят к сносу
Здание признали аварийным шесть лет назад
28 мая 2025, 09:15, ИА Амител
Трехэтажный девятиподъездный дом на 54 квартиры скоро снесут на ВЗР в Барнауле (бульвар 9 Января, 104). Объект построен еще в 1937 году из кирпича и признан аварийным в 2019-м: тогда эксперты установили, что степень износа здания составляет 62%. В мае 2025 года стройэкспертиза одобрила проект демонтажа здания, который подготовлен по заказу городского строительного комитета. Документ необходим, чтобы обеспечить безопасность выполняемых работ.
Многоэтажку расселили еще несколько лет назад: в 2021 году глава Барнаула Вячеслав Франк подписал постановление об изъятии квартир в доме и земельного участка под ним (общая площадь – почти 50 соток). На тот момент жилыми были 46 квартир, в которых числились 117 человек. Последний капремонт здания, согласно сервису "Реформа ЖКС", делали в 1997 году: тогда работы проводились на фасаде, фундаменте, кровле, а также инженерных сетях.
Отметим, что всего в Барнауле, по данным "Реформы ЖКХ", 210 аварийных многоквартирных домов. Самому старому – 127 лет. Он расположен на ул. Аванесова, 111. Это деревянная двухэтажка на четыре квартиры. Здание признано непригодным для проживания еще в 2015 году, но до сих пор ожидает расселения и сноса.
10:15:11 28-05-2025
А сколько а городе домов ,которым 65-70 лет! Кто оценивает их состояние?
Власти должны контролировать ремонт зданий,иначе ....
Отремонтируй вовремя эти дома,ещё лет 50 простоят!
ТОЛЬКО КОМУ ЭТО НАДО?
10:42:00 28-05-2025
Гость (10:15:11 28-05-2025) А сколько а городе домов ,которым 65-70 лет! Кто оценивает и... Ну, в большей степени это надо собственникам. Попробуйте в таких насыпных домах собрать деньги на ремонт той же крыши или отмостки. А потом искреннее удивление, почему перекрытия сгнили и стена треснула.
12:30:51 28-05-2025
Кхм... (10:42:00 28-05-2025) Ну, в большей степени это надо собственникам. Попробуйте в т... В таких полуразрушенных домах 70 -летней давности, поверьте, живут не бизнесмены и олигархи. Там доживают свой век старики и молодые семьи ,у которых хватило денег на ипотеку только у таком доме.
Почему в других городах ремонтируют власти( знаю не по наслышке), а у нас взывают к жильцам?
12:59:52 28-05-2025
Гость (12:30:51 28-05-2025) В таких полуразрушенных домах 70 -летней давности, поверьте,... Как в той басне, кому вершки, а кому корешки
13:16:16 28-05-2025
Гость (12:30:51 28-05-2025) В таких полуразрушенных домах 70 -летней давности, поверьте,... Квартиры в этом доме, сто процентов, приватизированы в 1991 году. Сколько лет нужно, чтобы понять, что никакое "государство" не станет вам чинить крышу, если вы не оплатите полную стоимость её ремонта?
13:41:50 28-05-2025
Гость (12:30:51 28-05-2025) В таких полуразрушенных домах 70 -летней давности, поверьте,... Почему в других городах ремонтируют власти( знаю не по наслышке), а у нас взывают к жильцам? Это где за счет бюджета ремонтирую дома, находящиеся в частном владении?? Примеры, плз.. Тут, намедни, в ленте новостей пролетало, что лифт в доме ветерана войны отремонтировать не могут из-за того, что дом полностью приватизирован.
16:15:02 28-05-2025
Мимопроходящий (13:41:50 28-05-2025) Это где за счет бюджета ремонтирую дома, находящиеся в частн... Смотря кто живет в доме. Давным - давно, как начали собирать деньги в фонд капремонта, были сообщения, что первым делом откапиталили Соцпроспект, 69, построен в 1999г. Лифты меняли, что-то ещё. В СМИ рассказывали, что да, собственники ещё не накопили на этот ремонт, но за счет общего фонда им всё сделали. Как бы реклама была о выгодном деле взносов на капремонт.
16:32:22 28-05-2025
Гость (16:15:02 28-05-2025) Смотря кто живет в доме. Давным - давно, как начали соби... Год постройки 1991 опечатка. Но сути не меняет.
10:49:10 28-05-2025
Гость (10:15:11 28-05-2025) А сколько а городе домов ,которым 65-70 лет! Кто оценивает и... Ну раз собственникам не надо то и мне тоже не надо.
10:56:06 28-05-2025
По поводу расселения дома - неправда!
В 2025 году продолжаю жить в этом доме припеваючи.
Сносом и расселением даже не пахнет. От комитета города пришло уведомление о том, что вы можете добровольно, НО НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО, переехать.
И то, чтобы начать путь добровольного переселения нужно много сил, денег и нервов чтобы судиться с управляющей компанией.
Надеюсь, что движение какое-то начнется по нашему дому. Потому что настолько прикрываться нельзя.
Дом признан аварийным ещё 2019 году, прошло 6 лет,а все как жили так и живут!
13:24:50 28-05-2025
Екатерина (10:56:06 28-05-2025) По поводу расселения дома - неправда!В 2025 году продолж... ну и нойте дальше)))) останетесь в шалашике или занюханной комнатке 10 м на окраине. Мож лучше работать
14:03:19 28-05-2025
Каждый может заработать себе на квартиру и купить её.
Никто никого не заставляет жить в трущобах.
19:02:17 28-05-2025
-+ (14:03:19 28-05-2025) Каждый может заработать себе на квартиру и купить её.Ник... Вы сколько купили? При какой зарплате и составе семьи? Или вы "не каждый"?)))
15:08:32 28-05-2025
Это какой-то рейдорский захват. Это ложь что последний ремонт в 97году. Дому капитально сделали крышу лет 10-12 назад, следом был ремонт фасада, некачественный. А ещё через 3-4 года дом стали насильно признавать аварийным. За год было 3 комиссии и только последняя признала аварийность. Теперь всем предлогают копейки и добровольно уехать...
Так же в то время были признаны аварийными 3 соседних дома, чтоб забрать большой кусок земли видимо, но там жильцы стали бороться и вызывать свои коммисии и их аварийности заменили на "требуещие ремонта".
15:28:04 28-05-2025
Сносят дома только на участках понадобившихся кому то под застройку, а в остальных развалюхах жильцы будут жить "вечер", хоть признан аварийным, хоть нет
15:49:27 28-05-2025
Кхм... (13:16:16 28-05-2025) Квартиры в этом доме, сто процентов, приватизированы в 1991 ... Крыша то целая, капремонт был 10-12 лет назад, а следом дом признали аварийным...
Статья ложь голимая.
16:28:21 28-05-2025
Екатерина (10:56:06 28-05-2025) По поводу расселения дома - неправда!В 2025 году продолж...
Есть телевидение, СМИ, прокуратура и т.д.9