Третий день на Алтае ищут двух мужчин, унесенных течением Катуни

Поисково-спасательная операция продолжается

04 июля 2026, 12:01, ИА Амител

Место происшествия / Фото: ГУ МЧС России по Республике Алтай

Спасатели продолжают поиски двух мужчин, пропавших на реке Катуни в Майминском районе Республики Алтай. Несмотря на обследование десятков километров акватории, найти их пока не удалось.

Как сообщили в ГУ МЧС по Республике Алтай, специалисты на моторной лодке обследовали около 60 километров реки и береговой линии — от села Манжерок до села Майма.

«На текущий момент результатов поиски не дали. Работы на месте продолжаются», — сообщили в ведомстве.

Напомним, оба происшествия произошли 1 июля. Первое сообщение поступило в экстренные службы в 07:55. По словам очевидцев, во время купания рядом с селом Манжерок течением унесло мужчину.

Спустя примерно четыре часа спасателям сообщили еще об одном аналогичном происшествии. Недалеко от первого места другой мужчина также оказался в воде и был унесен быстрым течением Катуни.

Поисково-спасательная операция продолжается. Сотрудники МЧС вновь напоминают жителям и туристам об опасности купания в горных реках, где сильное течение и низкая температура воды могут представлять серьезную угрозу для жизни.