Третий день на Алтае ищут двух мужчин, унесенных течением Катуни
Поисково-спасательная операция продолжается
04 июля 2026, 12:01, ИА Амител
Спасатели продолжают поиски двух мужчин, пропавших на реке Катуни в Майминском районе Республики Алтай. Несмотря на обследование десятков километров акватории, найти их пока не удалось.
Как сообщили в ГУ МЧС по Республике Алтай, специалисты на моторной лодке обследовали около 60 километров реки и береговой линии — от села Манжерок до села Майма.
«На текущий момент результатов поиски не дали. Работы на месте продолжаются», — сообщили в ведомстве.
Напомним, оба происшествия произошли 1 июля. Первое сообщение поступило в экстренные службы в 07:55. По словам очевидцев, во время купания рядом с селом Манжерок течением унесло мужчину.
Спустя примерно четыре часа спасателям сообщили еще об одном аналогичном происшествии. Недалеко от первого места другой мужчина также оказался в воде и был унесен быстрым течением Катуни.
Поисково-спасательная операция продолжается. Сотрудники МЧС вновь напоминают жителям и туристам об опасности купания в горных реках, где сильное течение и низкая температура воды могут представлять серьезную угрозу для жизни.
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