Три группы из Алтайского края выступят на фестивале "Ветер Сибири"

Музыкальный коллектив из Бийска откроет фестиваль

20 июля 2023, 12:25, ИА Амител

Баннер фестиваля "Ветер Сибири" в Барнауле / Фото: amic.ru

Две рок-группы из Барнаула – U-571 и "Комната культуры" – выступят на фестивале "Ветер Сибири", который должен пройти с 11 по 13 августа на территории новосибирского аэропорта Мочище. Также музыкальный коллектив из Бийска "Nоль три" откроет своим выступлением программу фестиваля на главной сцене. Это право бийчане получили в результате голосования между всеми сибирскими группами в 2022 году, сообщают организаторы мероприятия.

Хедлайнерами фестиваля станут группы The Hatters, "Ария", Lascala, "Северный флот", "Ундервуд", "Эпидемия", "МУККА", "Чиж и Ко", Вадим Самойлов, Владимир Кузьмин и многие другие. Вместе с ними будут выступать рок-группы из всех регионов СФО.

Всего на фестивале планируется выступление более 30 музыкальных коллективов. Участники, не вошедшие в основную программу, сыграют на "Вечернем бульваре". Эта площадка вместит еще около 40 групп.

Организаторы обещают начать строительство фестивального городка на территории аэропорта за две-три недели до проведения мероприятия: в 20-х числах июля. Основные конструкции – главную сцену, трибуны – и прочие объекты установят с 1 по 10 августа.

Сейчас же организаторы заявляют, что твердо намерены провести фестиваль в заявленные даты, то есть с 11 по 13 августа 2023 года. По их словам, в данный момент идет подготовка к этому событию. То, что мероприятие состоится, подтверждают и артисты в группе фестиваля во "ВКонтакте", а также правительство Новосибирской области.

Напомним, что фестиваль "Ветер Сибири" должен был пройти в августе 2022 года на территории бийского аэропорта, однако его перенесли на 2023 год. Тогда перенос вызвал большое возмущение у жителей Сибири. На самые актуальные вопросы о прошлогодней ситуации с переносом фестиваля и о проведении мероприятия в этом году его руководитель Евгений Анциферов ответил в интервью amic.ru.

Кроме того, на недавней пресс-конференции в пресс-центре ТАСС Анциферов отметил, что на фестиваль сейчас продано 12 тысяч билетов и за три дня организаторы рассчитывают принять не менее 15 тысяч человек. Те, кто купил билеты в прошлом году, смогут посетить мероприятие в 2023-м.