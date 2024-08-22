"Три кота", "Барбоскины" и Маша. Wink отмечает рост популярности детского контента
Общее количество просмотров мультфильмов за неделю превысило 50 млн
22 августа 2024, 11:30, ИА Амител erid: LjN8KTpqJ
В то время как пользователи YouTube* в России сталкиваются с техническими проблемами и падением качества загрузки видео, онлайн-кинотеатр Wink.ru* отмечает стремительный рост популярности детского контента.
По предварительным данным, за неделю с 12 по 18 августа 2024 года общее количество просмотров мультфильмов и сериалов для детей (0+) на Wink.ru превысило 50 млн, что в три раза больше, чем в предыдущие периоды.
Эксперты связывают этот феномен с несколькими факторами:
- Во-первых, Wink.ru активно расширяет библиотеку бесплатного детского контента, делая его доступным для широкой аудитории.
- Во-вторых, падение качества YouTube в России подталкивает пользователей искать альтернативные платформы для просмотра любимых мультфильмов.
Лидерами хит-парада кинотеатра стали отечественные анимационные проекты. Так, за неделю "Три кота" (0+) набрали 10,1 млн просмотров, "Барбоскины" (0+) – 4,7 млн, "Маша и Медведь" (0+) – 3,4 млн, "Синий трактор" (0+) – 2,8 млн. Высокие показатели также демонстрируют "Лунтик и его друзья" (0+) и "Фиксики" (0+).
Все эти проекты доступны бесплатно.
В 2024 году онлайн-кинотеатр представил специальную подписку "Wink Дети", которая включает в себя 23 детских телеканала, 8 000 фильмов, сериалов и мультфильмов, приложение для подготовки детей к школе "Кубокот" и развивающие игры. За безопасность детей на платформе отвечает бесплатный сервис "Родительский контроль", который позволяет регулировать время просмотра и ограничивать доступ к контенту в зависимости от возрастной маркировки.
*YouTube ("ЮТуб"); Wink.ru ("Винк.ру").
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11:32:38 22-08-2024
взрослые впадают в маразм.
еще свинку пеппу смотрят.
11:46:34 22-08-2024
Петя и Волк-это суперхит.
12:19:45 22-08-2024
Да что там Винк !?
У нас по этому принципу даже Жигули спросом пользуются