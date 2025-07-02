Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 2 июля
Интенсивность заторов составляет 5 баллов
02 июля 2025, 07:43, ИА Амител
Пятибалльные пробки образовались на улицах Барнаула утром 2 июля, свидетельствуют "Яндекс Карты". На каких конкретно участках движение затруднено сильнее всего, рассказываем в рубрике "Туда не надо ехать".
Павловский тракт. Большое скопление машин наблюдается на участке от пересечения с Малахова до перекрестка с Сельскохозяйственной.
Проспект Строителей. Пробка собралась от памятника Строителям до пересечения с Красноармейским.
Улица Попова. Из-за ремонта трамвайных путей заторы растянулись от улицы 280-летия Барнаула до Балтийской и от Взлетной до Павловского тракта.
Улица Власихинская. Здесь затор образовался от Шумакова до Попова.
Змеиногорский тракт. Затруднения наблюдаются у строящейся развязки со стороны Плодопитомника. Пробка в сторону этого же объекта также собралась на Южном тракте. Но на этот раз трудности не такие большие, как обычно.
1 июля в Барнауле запустили временное движение автомобилей по путепроводу на строящейся развязке. Транспортный поток направили по одной полосе в направлении шоссе Ленточный бор.
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