Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 2 июля

Интенсивность заторов составляет 5 баллов

02 июля 2025, 07:43, ИА Амител

Пробка / Фото: Roger Victorino / unsplash.com

Пятибалльные пробки образовались на улицах Барнаула утром 2 июля, свидетельствуют "Яндекс Карты". На каких конкретно участках движение затруднено сильнее всего, рассказываем в рубрике "Туда не надо ехать".

Пробки в Барнауле утром 2 июля / "Яндекс Карты"

Павловский тракт. Большое скопление машин наблюдается на участке от пересечения с Малахова до перекрестка с Сельскохозяйственной.

Проспект Строителей. Пробка собралась от памятника Строителям до пересечения с Красноармейским.

Улица Попова. Из-за ремонта трамвайных путей заторы растянулись от улицы 280-летия Барнаула до Балтийской и от Взлетной до Павловского тракта.

Улица Власихинская. Здесь затор образовался от Шумакова до Попова.

Змеиногорский тракт. Затруднения наблюдаются у строящейся развязки со стороны Плодопитомника. Пробка в сторону этого же объекта также собралась на Южном тракте. Но на этот раз трудности не такие большие, как обычно.

1 июля в Барнауле запустили временное движение автомобилей по путепроводу на строящейся развязке. Транспортный поток направили по одной полосе в направлении шоссе Ленточный бор.