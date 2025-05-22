Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 22 мая
Заторы наблюдаются на Попова, Павловском тракте, проспекте Строителей и других участках
22 мая 2025, 07:44, ИА Амител
Пятибалльные пробки образовались на улицах Барнаула утром 22 мая, свидетельствуют данные "Яндекс Карт". Рассказываем, на каких конкретно участках движение затруднено сильнее всего.
Змеиногорский тракт. Здесь традиционно большое количество машин от Плодопитомника в сторону строящейся развязки. Также заторы наблюдаются на Южном тракте в направлении этого же объекта.
Павловский тракт. Пробка собралась в сторону центра на участке от Бабуркина до Новороссийской и на пересечении с Павловским трактом.
Советской Армии. Тут движение сковано от Минской до Павловского тракта.
Власихинская. Движение затруднено на этой улице от ТЦ "Волна" до пересечения с шоссе Ленточный Бор, а также в районе "Ленты" и пересечения с Попова.
Строителей. На этом проспекте образовалось два затора: в районе пересечений с проспектом Красноармейским и площадью Октября, где чинят трамвайные пути.
Ленина. На главном проспекте города пробка растянулась от Алтайского государственного колледжа до Нового рынка. Также трудности с движением транспорта наблюдаются в районе площади Октября.
Попова. Непростая дорожная обстановка на улице Попова на двух участках: в районе Докучаево и пересечения с Павловским трактом.
21 мая в Барнауле практически на все лето ограничили движение на Социалистическом проспекте из-за масштабных работ на водоводе.
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