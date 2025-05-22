Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 22 мая

Заторы наблюдаются на Попова, Павловском тракте, проспекте Строителей и других участках

22 мая 2025, 07:44, ИА Амител

Пробка / Фото: Kathy / unsplash.com

Пятибалльные пробки образовались на улицах Барнаула утром 22 мая, свидетельствуют данные "Яндекс Карт". Рассказываем, на каких конкретно участках движение затруднено сильнее всего.

Пробки в Барнауле утром 22 мая / "Яндекс Карты"

Змеиногорский тракт. Здесь традиционно большое количество машин от Плодопитомника в сторону строящейся развязки. Также заторы наблюдаются на Южном тракте в направлении этого же объекта.

Павловский тракт. Пробка собралась в сторону центра на участке от Бабуркина до Новороссийской и на пересечении с Павловским трактом.

Советской Армии. Тут движение сковано от Минской до Павловского тракта.

Власихинская. Движение затруднено на этой улице от ТЦ "Волна" до пересечения с шоссе Ленточный Бор, а также в районе "Ленты" и пересечения с Попова.

Строителей. На этом проспекте образовалось два затора: в районе пересечений с проспектом Красноармейским и площадью Октября, где чинят трамвайные пути.

Ленина. На главном проспекте города пробка растянулась от Алтайского государственного колледжа до Нового рынка. Также трудности с движением транспорта наблюдаются в районе площади Октября.

Попова. Непростая дорожная обстановка на улице Попова на двух участках: в районе Докучаево и пересечения с Павловским трактом.

21 мая в Барнауле практически на все лето ограничили движение на Социалистическом проспекте из-за масштабных работ на водоводе.