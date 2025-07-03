Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 3 июля

Интенсивность заторов составляет 5 баллов

03 июля 2025, 07:44, ИА Амител

Пробка на Змеиногорском тракте / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Пятибалльные пробки образовались на улицах Барнаула утром 3 июля, свидетельствуют "Яндекс Карты". На каких конкретно участках движение затруднено сильнее всего, рассказываем в рубрике "Туда не надо ехать".

Пробки в Барнауле утром 3 июля / "Яндекс Карты"

Змеиногорский тракт. Затруднения наблюдаются у строящейся развязки со стороны Плодопитомника. Пробка в сторону этого же объекта также собралась на Южном тракте.

Проспект Строителей. Здесь затор растянулся от памятника Строителям до пересечения с проспектом Красноармейским. До этого же перекрестка пробка тянется со стороны улицы Привокзальной и площади Победы.

Улица Власихинская. Проезд затруднен от квартала "Лазурный" до Попова.

2 июля в Барнауле возобновили движение трамваев по улице Попова. Вагоны № 2, 7 и 10 снова начали ходить по своим маршрутам.