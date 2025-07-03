Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 3 июля
Интенсивность заторов составляет 5 баллов
03 июля 2025, 07:44, ИА Амител
Пятибалльные пробки образовались на улицах Барнаула утром 3 июля, свидетельствуют "Яндекс Карты". На каких конкретно участках движение затруднено сильнее всего, рассказываем в рубрике "Туда не надо ехать".
Змеиногорский тракт. Затруднения наблюдаются у строящейся развязки со стороны Плодопитомника. Пробка в сторону этого же объекта также собралась на Южном тракте.
Проспект Строителей. Здесь затор растянулся от памятника Строителям до пересечения с проспектом Красноармейским. До этого же перекрестка пробка тянется со стороны улицы Привокзальной и площади Победы.
Улица Власихинская. Проезд затруднен от квартала "Лазурный" до Попова.
2 июля в Барнауле возобновили движение трамваев по улице Попова. Вагоны № 2, 7 и 10 снова начали ходить по своим маршрутам.
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