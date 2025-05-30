Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 30 мая
Заторы наблюдаются лишь на нескольких участках
30 мая 2025, 07:44, ИА Амител
Утром 30 мая на дорогах Барнаула образовались пятибалльные пробки, свидетельствуют "Яндекс Карты". Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Змеиногорский тракт. Здесь традиционно большое количество машин собралось от Плодопитомника в сторону строящейся развязки. Также заторы наблюдаются на Южном тракте в направлении этого же объекта.
Власихинская. На этой улице заторы наблюдаются в двух местах: на участке от Шумакова в сторону Попова и от кольца до пересечения с шоссе Ленточный бор.
Проспект Строителей. Компактные заторы образовались у ТЦ Galaxy перед поворотом на Челюскинцев, а также в районе Красноармейского.
Советской Армии. На этой улице пробка тянется от Орловской до пересечения с проспектом Строителей.
29 мая губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал, когда достроят развязку на пересечении Змеиногорского и Южного трактов.
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