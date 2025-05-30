Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 30 мая

Заторы наблюдаются лишь на нескольких участках

30 мая 2025, 07:44, ИА Амител

Пробка на Змеиногорском тракте / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Утром 30 мая на дорогах Барнаула образовались пятибалльные пробки, свидетельствуют "Яндекс Карты". Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Пробки в Барнауле утром 30 мая / Скриншот: "Яндекс Карты"

Змеиногорский тракт. Здесь традиционно большое количество машин собралось от Плодопитомника в сторону строящейся развязки. Также заторы наблюдаются на Южном тракте в направлении этого же объекта.

Власихинская. На этой улице заторы наблюдаются в двух местах: на участке от Шумакова в сторону Попова и от кольца до пересечения с шоссе Ленточный бор.

Проспект Строителей. Компактные заторы образовались у ТЦ Galaxy перед поворотом на Челюскинцев, а также в районе Красноармейского.

Советской Армии. На этой улице пробка тянется от Орловской до пересечения с проспектом Строителей.

29 мая губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал, когда достроят развязку на пересечении Змеиногорского и Южного трактов.