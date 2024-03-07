Тюльпаны, Сергей Жуков и сертификаты на шопинг: как поздравит с 8 Марта ТРЦ "Европа"

Для представительниц прекрасного пола подготовили особенную шоу-программу с сюрпризами и подарками

07 марта 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8K7oPL

Букет тюльпанов / Фото: ТРЦ "Европа"

Совсем скоро наступит долгожданный праздник весны. 8 марта – выходной, который точно не стоит проводить дома, тем более когда в городе проходят классные мероприятия и при том бесплатные. Например, одно из самых запоминающихся пройдет в ТРЦ "Европа".

Мероприятие объединит в себе все то, что так любят женщины в этот особенный праздник: внимание, подарки, комплименты. Организаторы советуют взять от праздника по максимуму: подпевать любимым песням, наслаждаться праздничной программой и пробовать свои силы в играх.

Итак, 8 марта 2024 года с 14:00 до 16:00 около фонтана в ТРЦ "Европа" гостей ждут выступления:

кавер-групп;

шоу-балета;

эквилибриста;

ростовой куклы – двойника Сергея Жукова.

А также невероятное количество интересных и веселых конкурсов.

Каждая гостья получит от "Европы" цветы, а самые активные участницы – подарки и сертификаты на шопинг от Love Paris*, "Золотой Телец", Familia*, SParfum&Cosmetics*, Orange Toys*, Fargio*, "Л'Окситан", Brow Bar Brejnev*, а также телеканала "Домашний" и Mary Kay*.

Проведите этот день в особенной праздничной атмосфере, подарите себе и близким незабываемые впечатления.

Подробности о мероприятии в ВК-группе ТРЦ "Европа".

*Love Paris ("Лав Париж"); Familia ("Фамилия"); SParfum&Cosmetics ("ЭсПарфюиЭндКосметикс"); Orange Toys ("Оранж Тойс"); Fargio ("Фарджио"); Brow Bar Brejnev ("Броу Бар Брежнев"); Mary Kay ("Мэри Кей").

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