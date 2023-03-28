Огромное раскалённое торнадо запечатлели на Солнце

Астрофотографы и учёные NASA зафиксировали впечатляющее событие на звезде

28 марта 2023, 06:51, ИА Амител

Фото: @AJamesMcCarthy

Раскалённый вихрь, поднявшийся на высоту 120 тысяч километров, запечатлели знаменитые астрофотографы Эндрю МакКарти и Джейсон Гензель. Они снимали Солнце около пяти дней, сделав за это время порядка 90 000 снимков. А потом объединили их в один большой коллаж.

Фото: @AJamesMcCarthy

На изображении в верхней правой части солнечного диска можно увидеть гигантский протуберанец, или по-другому – плазменное торнадо.

Фото: @AJamesMcCarthy

Оно впервые начало формироваться 14 марта, а 18-го взорвалось в облаке намагниченного газа, выбросив плазму в космос.

"То, что мы видим здесь, – это полярная коронная нить (PCF). Филамент – это огромная скрученная магнитная структура, которая находится над поверхностью Солнца иногда в течение нескольких месяцев", – рассказал Мэтью Оуэнс, профессор космической физики в Университете Рединга.

Хотя тот же профессор призывает не воспринимать слово "торнадо" в буквальном смысле.

"Вероятно, вы можете видеть плазму, которая следует за некоторым предварительно искривлённым магнитным полем и создаёт видимость вращения", – добавил он.