Ученым посоветовали не передавать сообщения НЛО без консультаций с ООН

Такой принцип закрепили в обновленной декларации 2026 года

01 июля 2026, 11:33, ИА Амител

НЛО / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Gigachat. amic.ru

Международная академия астронавтики выступила с рекомендацией для научного сообщества: любые сообщения, адресованные инопланетным цивилизациям, нельзя отправлять без предварительного согласования их содержания с ООН. Об этом пишет РИА Новости.

В пресс‑релизе организации указано, что в случае реального обнаружения внеземного разума вопрос о направлении ответа — это решение, которое касается всего человечества. Поэтому ни одно послание не должно быть отправлено, пока не пройдут необходимые международные консультации, в первую очередь в таком представительном органе, как ООН.

Данная рекомендация включена в обновленную декларацию принципов, регламентирующих поиск внеземного разума с помощью астрономических методов. Декларация была принята в 2026 году.