Ученым посоветовали не передавать сообщения НЛО без консультаций с ООН
Такой принцип закрепили в обновленной декларации 2026 года
01 июля 2026, 11:33, ИА Амител
Международная академия астронавтики выступила с рекомендацией для научного сообщества: любые сообщения, адресованные инопланетным цивилизациям, нельзя отправлять без предварительного согласования их содержания с ООН. Об этом пишет РИА Новости.
В пресс‑релизе организации указано, что в случае реального обнаружения внеземного разума вопрос о направлении ответа — это решение, которое касается всего человечества. Поэтому ни одно послание не должно быть отправлено, пока не пройдут необходимые международные консультации, в первую очередь в таком представительном органе, как ООН.
Данная рекомендация включена в обновленную декларацию принципов, регламентирующих поиск внеземного разума с помощью астрономических методов. Декларация была принята в 2026 году.
11:38:59 01-07-2026
"Международная академия астронавтики" это очередное сборище клоунов типа "Всемирного русского народного собора"?
11:39:06 01-07-2026
Поздняк.. вчера передала уже.
11:52:52 01-07-2026
Гость (11:39:06 01-07-2026) Поздняк.. вчера передала уже.... У вас там в дурке вчера был день открытых дверей?
11:50:32 01-07-2026
инопланетяне, обычно посещают безработных и пьющих маргиналов.
едва ли, те, знакомы с положениями и рекомендациями, международной академии астронавтики
11:50:39 01-07-2026
А я буду передавать!
15:40:10 01-07-2026
Гость (11:50:39 01-07-2026) А я буду передавать!... Я передавал, передаю и буду передавать.
ООН нам не указ.
11:58:46 01-07-2026
Мы, анархисты не признаём ООН.
НЛО приди порядок наведи!
14:48:00 01-07-2026
ООН даже мелкие региональные конфликты решить не могут, не то что с инопланетянами договариваться. Если увижу инопланетян - попрошу их лазером выжечь всё что западнее Сум до самой Исландии и сделать океан на месте Северной Америки.
14:50:25 01-07-2026
Я спросил у Бога "существуют ли НЛО", но Бог не ответил.
Теперь я спрошу у НЛО "существует ли Бог".
17:03:53 01-07-2026
Если со мной свяжутся инопланетяне, ООН мне точно не указ. Буду гнуть свою линию, чем бы это ни закончилось.