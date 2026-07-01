НОВОСТИОбщество

Ученым посоветовали не передавать сообщения НЛО без консультаций с ООН

Такой принцип закрепили в обновленной декларации 2026 года

01 июля 2026, 11:33, ИА Амител

НЛО / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Gigachat. amic.ru
НЛО / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Gigachat. amic.ru

Международная академия астронавтики выступила с рекомендацией для научного сообщества: любые сообщения, адресованные инопланетным цивилизациям, нельзя отправлять без предварительного согласования их содержания с ООН. Об этом пишет РИА Новости.

В пресс‑релизе организации указано, что в случае реального обнаружения внеземного разума вопрос о направлении ответа — это решение, которое касается всего человечества. Поэтому ни одно послание не должно быть отправлено, пока не пройдут необходимые международные консультации, в первую очередь в таком представительном органе, как ООН.

Данная рекомендация включена в обновленную декларацию принципов, регламентирующих поиск внеземного разума с помощью астрономических методов. Декларация была принята в 2026 году.

НЛО / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Gigachat / amic.ru

Полупрозрачная картошка с рыбьей чешуей. ФБР изучало странный НЛО в Колорадо

В опубликованных Пентагоном документах — выдержки из допроса бывших разведчиков США
НОВОСТИОбщество

нло Ученые
       

Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

11:38:59 01-07-2026

"Международная академия астронавтики" это очередное сборище клоунов типа "Всемирного русского народного собора"?

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:39:06 01-07-2026

Поздняк.. вчера передала уже.

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:52:52 01-07-2026

Гость (11:39:06 01-07-2026) Поздняк.. вчера передала уже.... У вас там в дурке вчера был день открытых дверей?

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Трагати

11:50:32 01-07-2026

инопланетяне, обычно посещают безработных и пьющих маргиналов.
едва ли, те, знакомы с положениями и рекомендациями, международной академии астронавтики

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:50:39 01-07-2026

А я буду передавать!

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:40:10 01-07-2026

Гость (11:50:39 01-07-2026) А я буду передавать!... Я передавал, передаю и буду передавать.
ООН нам не указ.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Вежливый Человек

11:58:46 01-07-2026

Мы, анархисты не признаём ООН.
НЛО приди порядок наведи!

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:48:00 01-07-2026

ООН даже мелкие региональные конфликты решить не могут, не то что с инопланетянами договариваться. Если увижу инопланетян - попрошу их лазером выжечь всё что западнее Сум до самой Исландии и сделать океан на месте Северной Америки.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:50:25 01-07-2026

Я спросил у Бога "существуют ли НЛО", но Бог не ответил.
Теперь я спрошу у НЛО "существует ли Бог".

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:03:53 01-07-2026

Если со мной свяжутся инопланетяне, ООН мне точно не указ. Буду гнуть свою линию, чем бы это ни закончилось.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров