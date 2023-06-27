"Баста – красавчик!" Как в Новосибирске прошел VK Fest, куда пришло 15 тысяч гостей

В парке "Арена" можно было от души потанцевать, вкусно поесть и увидеть вживую любимых звезд

27 июня 2023, 07:15, ИА Амител

Фото: пресс-служба "ВКонтакте"

В Новосибирске 24 июня отгремел масштабный фестиваль VK Fest. В этом году организаторы впервые проводят мероприятия не только в Москве и Петербурге, но и в других городах. Организаторы уже заявили, что идея полностью себя оправдала. В Новосибирск со всей Сибири съехалось более 15 тысяч гостей, а билеты были распроданы за несколько дней до фестиваля.

В недавно открывшемся парке "Арена" перед зрителями выступили известные на всю страну артисты и блогеры. Некоторых можно было не только увидеть вживую, но даже обнять и сфотографироваться с ними.

OG Buda, GSPD и FEDUK

Так совпало, что VK Fest в Новосибирске пришелся на один уикенд с Днём города. Приезд огромного количества крутых артистов стал отличным подарком для сибирской столицы. Так, перед гостями выступили Seville (Artik & Asti), FEDUK, OG Buda, GSPD, KARA KROSS, Джарахов и LEONID RUDENKO. Каждый из них – известный современный исполнитель, концерт которого в любом городе стал бы большим событием.









































Фото: пресс-служба "ВКонтакте"

Организаторы объяснили, что список участников составляли не случайно: всех этих артистов, по данным VK, в Сибири слушают чаще всего. Исполнители выступили со своими самыми известными хитами, и каждый прямо со сцены признавался: любовь и гостеприимство сибирской публики удивляет и берет за душу. И действительно: почти каждый трек толпа громко пела вместе с артистом.

Ведущим фестиваля был известный видеоблогер Дмитрий Масленников. Вместе с KARA KROSS они также провели автограф-сессии для своих фанатов и пообщались с ними.





Фото: пресс-служба "ВКонтакте"

"Баста – красавчик"

В финале фестиваля перед гостями выступил рэпер Баста. Естественно, на его концерт собралось больше всего зрителей. Ростовский исполнитель, который в любом городе страны собирает аншлаги, покорил сибирскую публику. Он исполнил свои главные песни – "Сансара", "Выпускной" и "Моя игра". Ну а толпа пела вместе с ним.

Людей было так много, что одному из гостей даже стало плохо в толпе. Баста не растерялся, остановил выступление и лично проследил, чтобы человеку помогли и привели его в чувство. Человечность артиста поразила слушателей: из толпы то и дело доносилось: "Баста – красавчик!" Артист же, в свою очередь, повторял, что настоящие "красавчики" – это крутая публика новосибирского VK Fest.

















Фото: пресс-служба "ВКонтакте"

200 площадок на любой вкус

Другие известные ученые, блогеры и артисты общались с гостями в рамках программы фестиваля "Знание.Лекторий". Её VK организовал совместно с российским обществом "Знание".

Так, с лекцией "Просто о сложном. Учимся понимать науку" в парке "Арена" выступили IT-блогер Сергей Романцев, журналист и музыкант Константин Дебликов и кандидат физико-математических наук, руководитель лаборатории астрономии КЮТ СО РАН Дмитрий Эпштейн.

А участник популярного интернет-шоу "ЧБД" Тамби Масаев рассказал гостям, как прокачать свои скиллы в юморе.

Также в рамках лектория с людьми пообщались блогер и певица Милана Хаметова, актриса Мария Шумакова и digital-продюсер Кирилл Диденок.

Всего же на фестивале работало более 200 различных площадок. Здесь можно было поучаствовать в квестах, поиграть в баскетбол, посетить мастер-классы или провести научные опыты. Конечно, в парке "Арена" было где вкусно поесть и красиво сфотографироваться.





































Фото: пресс-служба "ВКонтакте"

"Не ожидали, что фестиваль здесь примут настолько тепло"

Фестиваль однозначно удался, рассказал директор музыкальных и событийных проектов, сооснователь VK Fest Константин Сидорков. Он отметил, что изначально в компании не было уверенности, что такое масштабное мероприятие будет востребованным за пределами столицы. Но когда еще во вторник (фестиваль был в субботу) случился солдаут, в VK поняли, что все делают правильно.

"Сегодня наш фестиваль посетили больше 15 тыс. человек. Это цифра, которую мы, честно, очень ждали, но были уже в ней уверены, так как во вторник случился sold out – все билеты на VK Fest были проданы. Когда мы только начинали планировать, мы не ожидали, что фестиваль здесь примут настолько тепло. Несмотря на то, что это первый фестиваль в Новосибирске, у нас у всех есть ощущение, как будто мы приехали к себе домой", – рассказал Сидорков.Он также похвалил недавно открывшийся парк "Арена". По словам Сидоркова, площадка наверняка станет местом проведения и других масштабных мероприятий.

"Этот парк помог раскрыться нашему фестивалю так, что все жители города, все посетители нашего фестиваля во всей красе почувствовали ту самую атмосферу VK Fest, который мы возим в каждый город нашего фестиваля", – подчеркнул организатор.По мнению Сидоркова, первый VK Fest в Сибири однозначно показал: Новосибирск, как и Москва с Питером, вполне может стать традиционным местом проведения фестиваля.

Кстати, в 2023 году VK Fest – это целая серия мероприятий. Еще до Новосибирска фестиваль прошел во Владивостоке (там тоже был солдаут). Впереди – Сочи, Санкт-Петербург и Москва.