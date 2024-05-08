Умер актер из "Игры престолов", сыгравший одного из Ланнистеров
Долгое время он боролся с раком
08 мая 2024, 08:33, ИА Амител
Иан Гелдер / Кадр из сериала "Игра престолов"
На 75-м году жизни скончался британский актер Иэн Гелдер, известный по роли в сериале "Игра престолов". Об этом сообщает Fox News.
Отмечается, что Гелдер скончался 6 мая после продолжительной борьбы с раком желчных протоков, который ему диагностировали в прошлом году.
В "Игре престолов" Иэн Гелдер исполнил роль Кивана Ланнистера.
Ранее сообщалось, что на 80-м году жизни умер актер Бернард Хилл, который сыграл короля Теодена в кинотрилогии "Властелин колец".
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