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Умер Народный артист России Игорь Ясулович

Ему был 81 год

19 августа 2023, 18:56, ИА Амител

Кадр из фильма "Похождения Чичикова"
Кадр из фильма "Похождения Чичикова"

На 82-м году жизни скончался народный артист России Игорь Ясулович. Об этом сообщили в Telegram-канале ГИТИСа.

Некоторое время назад актера выписывали из больницы, где он лежал с серьезным заболеванием. Врачи провели ему несколько операций. Также Ясуловича вводили в искусственную кому.

"С большой горечью сообщаем, что сегодня не стало нашего выдающегося мастера, народного артиста России Игоря Николаевича Ясуловича", - сообщили в ГИТИСе. 

Зрителю Игорь Ясулович известен по ролям в фильмах "Бриллиантовая рука", "12 стульев", "Тот самый Мюнхгаузен", "Гардемарины, вперед!

культура Кино

Комментарии 3

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Гость

19:56:49 19-08-2023

а в скольких детских фильмах снялся! Светлая память.

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Гость

05:59:48 20-08-2023

В фильме-сериале "Петербургские тайны" играл роль буфетчика Юзича - персонажа колоритного и запоминающегося.

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Гость

11:02:06 21-08-2023

Царствия небесного!

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