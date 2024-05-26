Умер польский актер из сериала "След" Люсня

Он погиб в автокатастрофе

26 мая 2024, 20:30, ИА Амител

Свеча / Фото: pxhere.com/ru/photo/1190656

Польский актер Мацей Люсня трагически погиб в автокатастрофе в возрасте 55 лет. Эту новость сообщила пресс-служба краковского театра "Комедия".

В официальном заявлении коллектив театра выразил глубокие соболезнования и грусть по поводу смерти талантливого артиста: "Дорогой Мак, наши сердца разбиты на миллионы осколков, мы будем скучать по тебе".

По информации польского телеканала Viva.pl, авария произошла по пути на съемки.

Мацей Люсня родился в 1968 году в городе Кросно. Окончил Краковскую театральную школу и работал в постановках "В добре и зле", "Квартиранты", "Смерть как краюха хлеба" и других. Актер стал известен благодаря участию в российской адаптации сериала "След".