Уровень безработицы в России оказался ниже, чем во всех странах G20
Ближе всего к России расположилась Япония
09 августа 2026, 12:05, ИА Амител
Россия по итогам второго квартала 2026 года заняла первое место среди государств "Большой двадцатки" по минимальному уровню безработицы. К концу июня показатель составлял 2,2%, следует из данных национальных статистических служб, которые изучило РИА Новости.
За три месяца ситуация на российском рынке труда по этому показателю не изменилась: в конце первого квартала доля безработных также находилась на отметке 2,2%.
Ближе всего к России расположилась Япония, где безработица за квартал сократилась с 2,7 до 2,5%. Третью позицию заняла Южная Корея с показателем 2,7%: по сравнению с началом весны уровень безработицы в этой стране остался прежним.
«На противоположном конце рейтинга оказалась Южная Африка. Она стала единственным государством G20, где доля безработных выражалась двузначным числом, — 32,7%», — отмечает издание.
Среди стран с наиболее высокой безработицей также оказались Франция и Аргентина. Во Франции показатель достиг 8,3%, а в Аргентине, согласно последним доступным данным, — 7,8%.
12:12:37 09-08-2026
А по зарплатам чего? Видел плакат в ярче - здесь платят 55 000 - так это копейки
12:12:53 09-08-2026
Интересно, а что с местом по уровню доходов в G20?
12:29:46 09-08-2026
в россии снимают с учета. а другие вообще не видят смысла на него вставать
21:41:45 09-08-2026
Трагати (12:29:46 09-08-2026) в россии снимают с учета. а другие вообще не видят смысла на... Совершенно верно. Учитываются примерно 5-10% безаработных. Остальных либо специально на учет на ставят, либо сами люди не видят смысл становиться на такой учет. Смысла никакого нет. Как была в СССР показуха так и через 35 лет она осталась. Очковтирательство это все.
12:44:04 09-08-2026
То ли еще будет!
14:18:36 09-08-2026
и никто не догадывается, где безработные.
02:24:05 10-08-2026
В России скрытая безработица огромная, смысл вставать на учет в центр занятости, заполняя кучу бумажек, если пособие копейки, тьфу на вас, уроды.
10:47:51 10-08-2026
Гость (02:24:05 10-08-2026) В России скрытая безработица огромная, смысл вставать на уче...
Так не просто же бумажки заполнить, так еще ездить по предлагаемым "вакансиям", которые вообще к твоей специальности отношения не имеют. Дважды отказываешься и всё - прощайте, вы не выполнили условия
08:55:01 10-08-2026
соискателю в 45 лет говорят в лицо , что старый