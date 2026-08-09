Уровень безработицы в России оказался ниже, чем во всех странах G20

Ближе всего к России расположилась Япония

09 августа 2026, 12:05, ИА Амител

Безработица / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Россия по итогам второго квартала 2026 года заняла первое место среди государств "Большой двадцатки" по минимальному уровню безработицы. К концу июня показатель составлял 2,2%, следует из данных национальных статистических служб, которые изучило РИА Новости.

За три месяца ситуация на российском рынке труда по этому показателю не изменилась: в конце первого квартала доля безработных также находилась на отметке 2,2%.

Ближе всего к России расположилась Япония, где безработица за квартал сократилась с 2,7 до 2,5%. Третью позицию заняла Южная Корея с показателем 2,7%: по сравнению с началом весны уровень безработицы в этой стране остался прежним.

«На противоположном конце рейтинга оказалась Южная Африка. Она стала единственным государством G20, где доля безработных выражалась двузначным числом, — 32,7%», — отмечает издание.

Среди стран с наиболее высокой безработицей также оказались Франция и Аргентина. Во Франции показатель достиг 8,3%, а в Аргентине, согласно последним доступным данным, — 7,8%.