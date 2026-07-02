Условный взрыв и задымление. В Барнауле спасатели отработали ликвидацию аварии на заводе

Спасатели отрабатывали эвакуацию из разрушенного здания и с высоты, работу в зоне обрушения и оказание первой помощи

02 июля 2026, 11:14, ИА Амител

Учения городских спасателей / Фото: мэрия Барнаула

В Барнауле прошли учения спасателей — они тренировались ликвидировать последствия аварии на опасном производстве. Подробности рассказали в мэрии города.

1 июля спасатели и работники Алтайского завода агрегатов отработали действия при ЧП. Учения организовало городское управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Контролировал процесс заместитель начальника управления Александр Чуриков.

По легенде, в котельном цехе из‑за плохой вентиляции скопилась горючая газовая смесь — случился взрыв. Оборудование разрушилось, помещение сильно задымлено, а двое рабочих пострадали. Когда на место прибыли спасатели, выяснилось, что здание частично разрушено, дверной проем заклинило, электричество отключилось, а из окон идет дым.

«Спасатели быстро нашли пострадавших и вывели их в безопасное место. Потом им предстояло эвакуировать травмированного оператора котельной с высоты — это сделали по наружной металлической лестнице. Во время учений спасатели тренировались приводить отряд в готовность, эвакуировать людей, работать в задымленных и разрушенных помещениях с помощью специального снаряжения, а также оказывать первую помощь», — говорится в публикации.

Организаторы отметили, что участники действовали слаженно и профессионально — все задачи выполнили вовремя, при этом нормативы соблюдены. Ранее сообщалось, что в Алтайском крае прошли крупные антитеррористические учения: имитировалось проникновение на объекты группы диверсантов, работающих по заданию иностранных разведок.