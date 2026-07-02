Условный взрыв и задымление. В Барнауле спасатели отработали ликвидацию аварии на заводе
Спасатели отрабатывали эвакуацию из разрушенного здания и с высоты, работу в зоне обрушения и оказание первой помощи
02 июля 2026, 11:14, ИА Амител
В Барнауле прошли учения спасателей — они тренировались ликвидировать последствия аварии на опасном производстве. Подробности рассказали в мэрии города.
1 июля спасатели и работники Алтайского завода агрегатов отработали действия при ЧП. Учения организовало городское управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Контролировал процесс заместитель начальника управления Александр Чуриков.
По легенде, в котельном цехе из‑за плохой вентиляции скопилась горючая газовая смесь — случился взрыв. Оборудование разрушилось, помещение сильно задымлено, а двое рабочих пострадали. Когда на место прибыли спасатели, выяснилось, что здание частично разрушено, дверной проем заклинило, электричество отключилось, а из окон идет дым.
«Спасатели быстро нашли пострадавших и вывели их в безопасное место. Потом им предстояло эвакуировать травмированного оператора котельной с высоты — это сделали по наружной металлической лестнице. Во время учений спасатели тренировались приводить отряд в готовность, эвакуировать людей, работать в задымленных и разрушенных помещениях с помощью специального снаряжения, а также оказывать первую помощь», — говорится в публикации.
Организаторы отметили, что участники действовали слаженно и профессионально — все задачи выполнили вовремя, при этом нормативы соблюдены. Ранее сообщалось, что в Алтайском крае прошли крупные антитеррористические учения: имитировалось проникновение на объекты группы диверсантов, работающих по заданию иностранных разведок.
17:21:57 02-07-2026
Когда стадион "Коммунальщик" горел в 1 км от пожарной части, потушить не смогли. А завод, размером в 4-5 раз больше, потушат? Пару лет назад можно было видеть "эффективность" при тушении ЗСВ. Погасло, когда стало нечему гореть.