"Мужественная женщина". В Барнауле помощник депутата АКЗС спасла двух тонущих девочек

Когда одна из девочек начала тонуть, подруга попыталась ее спасти и тоже ушла под воду

02 июня 2026, 17:19, ИА Амител

Помощник депутата Анна Гавриленко / Фото: АКЗС

Помощник депутата АКЗС Анна Гавриленко спасла двух тонущих девочек на озере Пионерском в Барнауле. Об этом, как сообщили на сайте краевого парламента, рассказала депутат Людмила Цивилева.

Инцидент произошел 1 июня в поселке Казенная Заимка. Девочки купались в озере. Когда одна из них начала тонуть, подруга попыталась ее спасти и тоже ушла под воду. Находившаяся на берегу Анна Гавриленко бросилась на помощь и вытащила детей.

«Я загорала на берегу, а недалеко от меня две девочки лет 11 дурачились на мелководье. Потом они зашли глубже, одна начала тонуть, вторая попыталась ей помочь и не смогла. Я кинулась в воду, вытащила их, дала продышаться и вместе с ними доплыла до берега. Там, где они тонули, было глубоко — дна я не чувствовала», — рассказала помощница депутата.

Детям не потребовалась медицинская помощь. После происшествия они убежали домой.