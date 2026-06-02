"Мужественная женщина". В Барнауле помощник депутата АКЗС спасла двух тонущих девочек
Когда одна из девочек начала тонуть, подруга попыталась ее спасти и тоже ушла под воду
02 июня 2026, 17:19, ИА Амител
Помощник депутата АКЗС Анна Гавриленко спасла двух тонущих девочек на озере Пионерском в Барнауле. Об этом, как сообщили на сайте краевого парламента, рассказала депутат Людмила Цивилева.
Инцидент произошел 1 июня в поселке Казенная Заимка. Девочки купались в озере. Когда одна из них начала тонуть, подруга попыталась ее спасти и тоже ушла под воду. Находившаяся на берегу Анна Гавриленко бросилась на помощь и вытащила детей.
«Я загорала на берегу, а недалеко от меня две девочки лет 11 дурачились на мелководье. Потом они зашли глубже, одна начала тонуть, вторая попыталась ей помочь и не смогла. Я кинулась в воду, вытащила их, дала продышаться и вместе с ними доплыла до берега. Там, где они тонули, было глубоко — дна я не чувствовала», — рассказала помощница депутата.
Детям не потребовалась медицинская помощь. После происшествия они убежали домой.
«Эта мужественная женщина — мой помощник Анна Гавриленко. Она стала настоящим ангелом-хранителем для этих детей. Давайте скажем спасибо Анне за ее героизм и неравнодушие. А всем родителям — сил и мудрости, чтобы подобное не повторялось», — отметила Людмила Цивилева.
17:56:44 02-06-2026
А действительно, спасибо человеку!
19:00:03 02-06-2026
Молодец деваха! Пусть у неё в жизни все сложится!
02:23:02 03-06-2026
Просто молодчина!
Работала мастером на нашем доме.
Но стала неугодной для сборища под названием "совет дома" потому как не подчинялась их хотелкам.
Это лишь доказательство, что бывают такие ситуации, когда человек остается с обстоятельствам один на один и не словами, а делами показывает ху из ху.
К сожалению, не у всех получается. У Анны получилось. Хорошо, что рядом с девчонкам оказалась именно она.
А некоторые только в домовых чатах- диванные герои.
22:23:06 03-06-2026
В рабочий понедельник, отдыхала на озере. В такой холодной воде спасла девочек. Дай бог здоровья