В Алтайском крае клещи покусали 45 человек за неделю

Зарегистрированы подозрения на клещевые инфекции

08 августа 2026, 19:17, ИА Амител

Клещ / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

За последнюю неделю в Алтайском крае от присасывания клещей пострадали 45 человек. С начала эпидемического сезона — с 27 марта — в регионе зафиксировано 6955 случаев, из них 1792 приходятся на жителей Барнаула.

По данным краевого Роспотребнадзора, активность клещей в настоящее время снижается, однако угроза укусов сохраняется на протяжении всего теплого периода года.

Среди выявленных случаев — 192 подозрения на сибирский клещевой тиф, в том числе 16 у детей. 44 случая с подозрением на иксодовый клещевой боррелиоз, из них шесть — у детей. И также 26 подозрений на клещевой энцефалит, два из которых — у несовершеннолетних.

Лабораторные исследования клещей, снятых с пострадавших, показали, что в 17,1% образцов обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза, а в 4,2% — вирус клещевого энцефалита. Всем людям, пострадавшим от укусов зараженных клещей, специалисты назначили профилактическое лечение.