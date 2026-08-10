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В Алтайском крае мужчина вступился за супругу, обматерил ее обидчицу и получил штраф

Сельчанин решил самостоятельно разобраться в ситуации

10 августа 2026, 08:19, ИА Амител

Агрессивный мужчина / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Агрессивный мужчина / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Семейная солидарность обернулась административным наказанием для жителя Мамонтовского района. Мужчина решил вступиться за супругу после ее конфликта с коллегой и отправил оппонентке несколько оскорбительных голосовых сообщений. В результате ему пришлось заплатить штраф.

История началась со ссоры между двумя женщинами, которые вместе работали. После конфликта одна из них вернулась домой и рассказала о случившемся мужу.

Сельчанин решил самостоятельно разобраться в ситуации. В одном из мессенджеров он записал обидчице супруги голосовые сообщения, в которых использовал нецензурную брань и оскорбления.

Получательница не стала оставлять произошедшее без последствий и обратилась в правоохранительные органы. В качестве доказательства она предоставила аудиозаписи присланных сообщений.

«В отношении мужчины возбудили административное дело по части 1 статьи 5.61 КоАП РФ. Эта норма предусматривает ответственность за унижение чести и достоинства другого человека, выраженное в неприличной либо иной форме, противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности», — отметили в Управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

Мировой судья признал жителя Мамонтовского района виновным в оскорблении и назначил ему административный штраф в размере четырех тысяч рублей.

Раздраженная женщина / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

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Алтайский край суд мужчины и женщины штрафы
       

Комментарии 2

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Мусик

09:27:46 10-08-2026

виновайт всегда третий.

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Гость

10:50:57 10-08-2026

Мусик (09:27:46 10-08-2026) виновайт всегда третий....
Потому что нечего лезть в чужую драку

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