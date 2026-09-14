В Алтайском крае на границе с Казахстаном обновят пропускные пункты на 280 млн рублей

Строителям предстоит возвести служебно‑бытовые корпуса и обустроить территории

14 сентября 2026, 08:56, ИА Амител

Граница Алтайского края / Фото: amic.ru

На российско‑казахстанской границе в Алтайском крае готовятся к масштабной реконструкции пропускных пунктов. В селах Кулунда и Веселоярск построят новые служебно‑бытовые корпуса — соответствующие тендеры размещены в реестре государственных закупок, сообщает "Толк".

Заказчиком работ выступает ФГКУ "Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы". Бюджет проекта предусматривает 133 миллиона рублей на возведение корпуса в Кулунде и 147 миллионов — в Веселоярске.

Согласно условиям контракта, подрядчикам предстоит выполнить комплекс работ: демонтировать старые здания, подготовить площадки под строительство, смонтировать металлокаркасы и обшить их панелями.

В перечень задач также входят устройство кровли, установка оконных блоков, прокладка инженерных коммуникаций и полная внутренняя отделка помещений. На финальном этапе здания подключат к сетям, а прилегающие территории благоустроят, в том числе обустроят пешеходные дорожки.

Работы планируют завершить в 2027 году: объект в Кулунде должен быть сдан до 12 октября, в Веселоярске — до 15 октября.