В Алтайском крае ожидается четырехдневный шторм с грозами и сильным ветром

В МЧС рекомендуют переждать непогоду в капитальных строениях

03 августа 2026, 12:43, ИА Амител

Гроза / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. По прогнозу синоптиков, непогода продлится с конца дня 3 августа по 6 августа включительно.

«До конца суток 3 августа, а также 4, 5 и 6 августа в регионе ожидаются сильные дожди, грозы, шквалистое усиление ветра до 25 м/с и более. Местами прогнозируются очень сильные ливни и град», — сообщили в региональном Гидрометцентре.

При этом в крае сохранится жаркая погода: ночью температура воздуха составит от +14 до +19 градусов, днем воздух прогреется до +28...+33 градусов. Напомним, до 5 августа включительно в регионе также действует штормовое предупреждение, связанное с аномально высокой температурой.

В ГУ МЧС России по Алтайскому краю рекомендуют переждать непогоду в капитальных строениях. На улице не следует укрываться под деревьями, возле фасадов домов и слабозакрепленных конструкций. Автомобилистам советуют по возможности отказаться от дальних поездок. В экстренных ситуациях необходимо звонить по телефону 112.