В Алтайском заповеднике бобры построили плотину глубиной два метра

20 апреля 2026, 09:47, ИА Амител

В Алтайском биосферном заповеднике зафиксировали активную работу бобров — животные приступили к строительству плотины. Об этом сообщили сотрудники учреждения в соцсетях.

Сооружение полностью выполнено из природных материалов и без использования каких-либо инструментов. Отмечается, что глубина водоема в этом месте — 2 метра.

По словам автора публикации, в заповеднике созданы благоприятные условия для жизни бобров, благодаря чему они активно строят запруды.

«Смотрите, какую плотину соорудили. Ни одного гвоздя, все детали подогнаны вручную (лапами). Проект прошел госэкспертизу природы», — с юмором отметили госинспекторы.

Ранее в Новосибирске жители одного из районов сообщили о бобровой плотине рядом с жилыми домами, которая, по их словам, может привести к подтоплению.