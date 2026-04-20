В Алтайском заповеднике бобры построили плотину глубиной два метра
На территории созданы благоприятные условия для жизни этих животных
20 апреля 2026, 09:47, ИА Амител
В Алтайском биосферном заповеднике зафиксировали активную работу бобров — животные приступили к строительству плотины. Об этом сообщили сотрудники учреждения в соцсетях.
Сооружение полностью выполнено из природных материалов и без использования каких-либо инструментов. Отмечается, что глубина водоема в этом месте — 2 метра.
По словам автора публикации, в заповеднике созданы благоприятные условия для жизни бобров, благодаря чему они активно строят запруды.
«Смотрите, какую плотину соорудили. Ни одного гвоздя, все детали подогнаны вручную (лапами). Проект прошел госэкспертизу природы», — с юмором отметили госинспекторы.
Ранее в Новосибирске жители одного из районов сообщили о бобровой плотине рядом с жилыми домами, которая, по их словам, может привести к подтоплению.
09:51:43 20-04-2026
Бобры -либералы объединились с властями либералами и наносят вред народу:)
09:57:17 20-04-2026
Поставят турбину и будут майнить
10:14:13 20-04-2026
Убил бобра - спас дерево.
11:44:53 20-04-2026
Плотины измеряются высотой
12:45:22 20-04-2026
Бобровые плотины надо разрушать, это вам любой лесник скажет
14:37:38 20-04-2026
"Сооружение полностью выполнено из природных материалов и без использования каких-либо инструментов. Отмечается, что глубина водоема в этом месте — 2 метра."----------- Администрации Алтайского края надо учиться у бобров, построили и нет наводнений, и не ничего не размывает, и нет воровства.