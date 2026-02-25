Ворующий деревья бобр попал в кадр фотоловушки Алтайского биосферного заповедника

Конкретно этот бобр управился с "кражей" толстой ветки ивы всего за полчаса

25 февраля 2026, 16:57, ИА Амител

Фото: Алтайский биосферный заповедник

В Алтайском биосферном заповеднике фотоловушка зафиксировала необычную "кражу" — в объектив попал бобр, методично разбирающий дерево на части.

На серии снимков видно, как речной бобр поэтапно обгрызает ветви ивы и затем уносит их. Сотрудники заповедника отмечают, что на то, чтобы справиться с довольно толстой веткой и подготовить ее к транспортировке, у этих животных уходит совсем немного времени — менее часа.

Фотографии были сделаны в районе кордона Караташ. Конкретно этот бобр управился всего за полчаса. При такой скорости за одну ночь зверек способен "убрать" целое дерево, особенно если к делу подключаются другие представители бобриной семьи.

Ранее в Алтайском заповеднике фотоловушка зафиксировала редкие кадры охоты рыси.

На Алтае медведь устроил "танцевальное" шоу перед камерой. Видео

Хищник на кадрах из Сайлюгемского нацпарка встал на задние лапы и почесывался о камень
Комментарии 4

Гость

19:27:22 25-02-2026

он просто жрет.

Гость

20:17:09 25-02-2026

Бобр не человек, которого можно штрафом обнести, он хозяин заповедника.

Гость

22:40:33 25-02-2026

Верующий в деревья бобр попал в кадр фотоловушки...

Элен без ребят

23:04:36 25-02-2026

Бобру- много добра! ❤️

