Ворующий деревья бобр попал в кадр фотоловушки Алтайского биосферного заповедника

Конкретно этот бобр управился с "кражей" толстой ветки ивы всего за полчаса

25 февраля 2026, 16:57, ИА Амител

Фото: Алтайский биосферный заповедник

В Алтайском биосферном заповеднике фотоловушка зафиксировала необычную "кражу" — в объектив попал бобр, методично разбирающий дерево на части.

На серии снимков видно, как речной бобр поэтапно обгрызает ветви ивы и затем уносит их. Сотрудники заповедника отмечают, что на то, чтобы справиться с довольно толстой веткой и подготовить ее к транспортировке, у этих животных уходит совсем немного времени — менее часа.

Фотографии были сделаны в районе кордона Караташ. Конкретно этот бобр управился всего за полчаса. При такой скорости за одну ночь зверек способен "убрать" целое дерево, особенно если к делу подключаются другие представители бобриной семьи.

