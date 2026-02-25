Ворующий деревья бобр попал в кадр фотоловушки Алтайского биосферного заповедника
Конкретно этот бобр управился с "кражей" толстой ветки ивы всего за полчаса
25 февраля 2026, 16:57, ИА Амител
В Алтайском биосферном заповеднике фотоловушка зафиксировала необычную "кражу" — в объектив попал бобр, методично разбирающий дерево на части.
На серии снимков видно, как речной бобр поэтапно обгрызает ветви ивы и затем уносит их. Сотрудники заповедника отмечают, что на то, чтобы справиться с довольно толстой веткой и подготовить ее к транспортировке, у этих животных уходит совсем немного времени — менее часа.
Фотографии были сделаны в районе кордона Караташ. Конкретно этот бобр управился всего за полчаса. При такой скорости за одну ночь зверек способен "убрать" целое дерево, особенно если к делу подключаются другие представители бобриной семьи.
19:27:22 25-02-2026
он просто жрет.
20:17:09 25-02-2026
Бобр не человек, которого можно штрафом обнести, он хозяин заповедника.
22:40:33 25-02-2026
Верующий в деревья бобр попал в кадр фотоловушки...
23:04:36 25-02-2026
Бобру- много добра! ❤️