Жители Новосибирска объявили войну бобру, который плотиной угрожает подтоплением их домов
Существует риск затопления частного сектора
14 апреля 2026, 22:35, ИА Амител
В Новосибирске жители одного из районов сообщили о бобровой плотине рядом с жилыми домами, которая, по их словам, может привести к подтоплению. Речь идет о территории у дома № 33 на улице Балтийской, пишет Mash Siberia.
Как рассказал местный житель, из-за возведенного животным сооружения существует риск затопления частного сектора, а также подвалов многоквартирных домов. По его словам, плотина уже влияет на уровень воды в этом районе.
Жители обратились с просьбой решить ситуацию и переместить бобра в другое место, подальше от жилой застройки.
Читайте также в сюжете: Паводок на Алтае
08:05:58 15-04-2026
Люди-гости на этой планете.
09:51:18 15-04-2026
Гость (08:05:58 15-04-2026) Люди-гости на этой планете.... да, бобр - коренной. выдать по суду корочки КМН.