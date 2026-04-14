Жители Новосибирска объявили войну бобру, который плотиной угрожает подтоплением их домов

Существует риск затопления частного сектора

14 апреля 2026, 22:35, ИА Амител

В Новосибирске жители одного из районов сообщили о бобровой плотине рядом с жилыми домами, которая, по их словам, может привести к подтоплению. Речь идет о территории у дома № 33 на улице Балтийской, пишет Mash Siberia.

Как рассказал местный житель, из-за возведенного животным сооружения существует риск затопления частного сектора, а также подвалов многоквартирных домов. По его словам, плотина уже влияет на уровень воды в этом районе.

Жители обратились с просьбой решить ситуацию и переместить бобра в другое место, подальше от жилой застройки.