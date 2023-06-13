В Барнауле более 1,3 тыс. человек сдают ЕГЭ по биологии и инязу

Самый популярный иностранный язык сред выпускников – по-прежнему английский

13 июня 2023, 12:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Единый государственный экзамен по биологии и иностранному языку в Барнауле 13 июня сдают более 1,3 тыс. человек, сообщили в мэрии.

"Для проведения экзаменов задействовано шесть пунктов приема на базе школ. Участниками экзаменов станут 1306 человек, из которых 800 напишут ЕГЭ по биологии", – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что самым популярным иностранным языком у выпускников остается английский, его сдают 498 человек. На ЕГЭ по немецкому записались пять человек, а французскому – три.

Экзамен по инязу при этом разделен на два этапа: 13 июня – письменная часть, а 16 и 17 июня – устная.

Ранее губернатор Виктор Томенко сообщил, что 15 выпускников школ Алтайского края набрали максимальные 100 баллов на экзаменах по химии, литературе, географии.