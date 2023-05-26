В Барнауле для выпускников школ начался сезон ЕГЭ

Стартовал основной этап государственной итоговой аттестации для одиннадцатиклассников

26 мая 2023, 10:36, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле в пятницу, 26 мая, начались выпускные экзамены для одиннадцатиклассников, сообщает мэрия.

"Выпускники будут писать ЕГЭ по трём предметам: химии, географии и литературе. Экзамен по химии будут сдавать 406 учащихся, по литературе – 354, по географии – 175", – говорится в сообщении.

Экзамены будут проводиться на базе пяти школ: № 130, 123, 103, 59, 45.

Напомним, период выпускных экзаменов продлится до 20 июня. Для пропустивших по уважительной причине ЕГЭ предусмотрены резервные дни – с 22 июня по 1 июля.

Ранее amic.ru подробно рассказал, как пройдут ЕГЭ в 2023 году: расписание, когда будут известны результаты и кто может подать апелляцию.