В Барнауле на оживленных перекрестках заработали два новых светофора
Места для установки выбраны не случайно
23 декабря 2025, 22:00, ИА Амител
В Барнауле 23 декабря ввели в эксплуатацию два новых светофора на оживленных участках улично-дорожной сети города. Оба объекта уже работают в штатном режиме.
Как сообщили в пресс-службе администрации Барнаула, один из светофоров установлен на пересечении улиц 280-летия Барнаула и 65 лет Победы. Второй появился на пешеходном переходе в районе дома № 58 на проспекте Ленина.
Председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту мэрии Валерий Ведяшкин отметил, что места для установки выбраны не случайно.
«Места для новых светофоров выбраны на основе обращений горожан и анализа аварийности. Запуск объектов стал важным шагом для повышения безопасности на оживленных участках», – подчеркнул он.
В администрации добавили, что монтаж и подключение светофоров выполнены в рамках муниципальной программы "Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015–2030 годы".
Ранее пять пассажиров пострадали в ДТП с автобусом № 60 в Барнауле. Водитель на Hyundai Creta, выезжая на дорогу, не пропустил общественный транспорт.
22:13:36 23-12-2025
На Кутузова выключите, по утрам часовая пробка из-за него
22:33:03 23-12-2025
Зачем на Ленина столько светофоров? И так не движется
08:08:24 24-12-2025
вообще убрать пешеходный переход на этом месте.
вон у главпочтамта убрали, люди привыкли.
и тут убрать. до Молодежки 100 м. дойдут
08:48:50 24-12-2025
в районе дома № 58 на проспекте Ленина - от того там сейчас все красно на ГИСе
09:01:10 24-12-2025
Слишком мало светофоров на ленина! Нужен у пассажа, потом сразу у 585, потом сразу перед мфц, у ультры, у мэрии... Там же все летят! Вот от партизанской теперь порядок, стоим! А значит никакой аварийности.
09:01:39 24-12-2025
Вчера ощутила светофор на Ленина. Кто его устанавливал-вы хотя бы немного его настройте!!!Полный аут вчера был, и я ехала даже не в час пик.
09:08:34 24-12-2025
Убрать вообще там переход! В крупных городах переход дороги по мелким "заячьим тропкам" - непозволительная роскошь. Посмотрите в Москве - крупные переходы на перекрёстках, и всё. Тем более центральная улица города, перекрёсток в 50 метрах...