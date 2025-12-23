В Барнауле на оживленных перекрестках заработали два новых светофора

Места для установки выбраны не случайно

23 декабря 2025, 22:00, ИА Амител

Светофор в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле 23 декабря ввели в эксплуатацию два новых светофора на оживленных участках улично-дорожной сети города. Оба объекта уже работают в штатном режиме.

Как сообщили в пресс-службе администрации Барнаула, один из светофоров установлен на пересечении улиц 280-летия Барнаула и 65 лет Победы. Второй появился на пешеходном переходе в районе дома № 58 на проспекте Ленина.

Председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту мэрии Валерий Ведяшкин отметил, что места для установки выбраны не случайно.

«Места для новых светофоров выбраны на основе обращений горожан и анализа аварийности. Запуск объектов стал важным шагом для повышения безопасности на оживленных участках», – подчеркнул он.

В администрации добавили, что монтаж и подключение светофоров выполнены в рамках муниципальной программы "Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015–2030 годы".

