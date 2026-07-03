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В Барнауле отдыхающие на сапборде спасли мужчину, тонувшего в озере

По словам очевидцев, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения

03 июля 2026, 16:00, ИА Амител

Туристы на озере / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Туристы на озере / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В барнаульском поселке Казенная Заимка отдыхающие помогли выбраться из воды мужчине, который едва не утонул во время купания. О произошедшем местная жительница рассказала в паблике "Инцидент Барнаул".

По словам автора публикации, происшествие случилось 1 июля на Пионерском озере. В тот день супруг женщины катался по водоему на сапборде и заметил мужчину, который уже выбился из сил и с трудом держался на поверхности воды.

Супруги сразу направились к тонувшему. Как утверждает горожанка, в это же время с берега к мужчине поплыл его знакомый, однако, увидев, что помощь уже пришла, вернулся обратно.

«Мы подплыли к мужчине, я сказала ему ухватиться за сапборд и ничего не делать. С другой стороны поддерживала его, и мы вместе добрались до берега», — рассказала женщина.

После спасения мужчина признался, что полностью выбился из сил и уже не мог самостоятельно доплыть до берега. По словам очевидцев, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Официальной информации о происшествии от экстренных служб не поступало.

Барнаул спасение людей вода
       

Комментарии 4

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Гость

16:22:02 03-07-2026

алкаши - это уже бич общества какойто... природа уже почти все решла, ну

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Гость

17:24:09 03-07-2026

Зря помешали естественному отбору. Природа должна забирать своё.

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Гость

19:20:05 03-07-2026

Гость (17:24:09 03-07-2026) Зря помешали естественному отбору. Природа должна забирать с... так то озеро, кругом жилые дома...и вот оно там плавает распухшее...может теперь хоть одумается, но это не точно. Хорошо, что все-таки спасли, есть шанс мужику осознать

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Гость

15:53:40 04-07-2026

Гость (19:20:05 03-07-2026) так то озеро, кругом жилые дома...и вот оно там плавает расп...
Ну наловили бы местные раков)

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