В Барнауле отдыхающие на сапборде спасли мужчину, тонувшего в озере
По словам очевидцев, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения
03 июля 2026, 16:00, ИА Амител
В барнаульском поселке Казенная Заимка отдыхающие помогли выбраться из воды мужчине, который едва не утонул во время купания. О произошедшем местная жительница рассказала в паблике "Инцидент Барнаул".
По словам автора публикации, происшествие случилось 1 июля на Пионерском озере. В тот день супруг женщины катался по водоему на сапборде и заметил мужчину, который уже выбился из сил и с трудом держался на поверхности воды.
Супруги сразу направились к тонувшему. Как утверждает горожанка, в это же время с берега к мужчине поплыл его знакомый, однако, увидев, что помощь уже пришла, вернулся обратно.
«Мы подплыли к мужчине, я сказала ему ухватиться за сапборд и ничего не делать. С другой стороны поддерживала его, и мы вместе добрались до берега», — рассказала женщина.
После спасения мужчина признался, что полностью выбился из сил и уже не мог самостоятельно доплыть до берега. По словам очевидцев, он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Официальной информации о происшествии от экстренных служб не поступало.
16:22:02 03-07-2026
алкаши - это уже бич общества какойто... природа уже почти все решла, ну
17:24:09 03-07-2026
Зря помешали естественному отбору. Природа должна забирать своё.
19:20:05 03-07-2026
Гость (17:24:09 03-07-2026) Зря помешали естественному отбору. Природа должна забирать с... так то озеро, кругом жилые дома...и вот оно там плавает распухшее...может теперь хоть одумается, но это не точно. Хорошо, что все-таки спасли, есть шанс мужику осознать
15:53:40 04-07-2026
Гость (19:20:05 03-07-2026) так то озеро, кругом жилые дома...и вот оно там плавает расп...
Ну наловили бы местные раков)