В Барнауле состоится премьера новой программы шоу Mirror of Enigma

В программе виртуозно сочетается этно- и поп-музыка

20 мая 2025, 16:16, ИА Амител

В Алтайском краевом театре драмы им. В.М. Шукшина 3 ноября 2025 года состоится премьера новой программы шоу Mirror of Enigma, на которой исполнят легендарные хиты музыкальных коллективов Enigma и Gregorian и певицы Sandra.

"В программе виртуозно сочетается этно- и поп-музыка, широкий спектр этнических инструментов создает удивительные звуковые пейзажи, мягкое и глубокое звучание придает особую атмосферу и настроение. Этот проект – яркий пример того, как смелые идеи приводят к созданию чего-то по-настоящему великолепного", – говорится в анонсе.

К примеру, во время шоу прозвучат такие популярные хиты Sandra, как In The Heat Of The Night, SecretLand, Around My Heart, Everlasting Love, Maria Magdalena, Johnny Wanna Live.