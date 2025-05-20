В Барнауле состоится премьера новой программы шоу Mirror of Enigma
В программе виртуозно сочетается этно- и поп-музыка
20 мая 2025, 16:16, ИА Амител
В Алтайском краевом театре драмы им. В.М. Шукшина 3 ноября 2025 года состоится премьера новой программы шоу Mirror of Enigma, на которой исполнят легендарные хиты музыкальных коллективов Enigma и Gregorian и певицы Sandra.
"В программе виртуозно сочетается этно- и поп-музыка, широкий спектр этнических инструментов создает удивительные звуковые пейзажи, мягкое и глубокое звучание придает особую атмосферу и настроение. Этот проект – яркий пример того, как смелые идеи приводят к созданию чего-то по-настоящему великолепного", – говорится в анонсе.
К примеру, во время шоу прозвучат такие популярные хиты Sandra, как In The Heat Of The Night, SecretLand, Around My Heart, Everlasting Love, Maria Magdalena, Johnny Wanna Live.
08:54:51 21-05-2025
лет 5 назад был на подобном шоу, не буду утверждать, что на этом же, но реклама похожа. проходило в драме. Очень посредственный вокал, невероятно наигранная театральщина. звук был настолько не сбалансирован, что находится в зале было очень дискомфортно. денег отдал не мало, но даже это не заставило досидеть до конца.