В Барнауле опоры высыпались из грузовика и вызвали транспортный коллапс
Длина пробки на шоссе Ленточный бор превысила три километра, не считая такого же затора на улице Кутузова
09 декабря 2024, 15:34, ИА Амител
Упавшие опоры / Фото: Barnaul 22
Бетонные опоры высыпались из грузовика на пересечении улицы Власихинской и шоссе Ленточный бор. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе Barnaul 22.
"На "ленточке" коллапс в обе стороны! Большегруз потерял бетонные опоры", – написал автор кадров.
Согласно данным сервиса "2ГИС", пробка действительно серьезная. При движении в сторону Власихинской по шоссе она растянулась более чем на три километра. Кроме того, автомобили стоят и на Кутузова – затор наблюдается до Загородной. На Власихинской пробка пока небольшая – всего 300 метров.
17:06:47 09-12-2024
На развязку не довёз?
17:44:02 09-12-2024
Гость (17:06:47 09-12-2024) На развязку не довёз?... Новую заложил
08:28:13 10-12-2024
Так-то это не опоры, а сваи...