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В Барнауле опоры высыпались из грузовика и вызвали транспортный коллапс

Длина пробки на шоссе Ленточный бор превысила три километра, не считая такого же затора на улице Кутузова

09 декабря 2024, 15:34, ИА Амител

Упавшие опоры / Фото: Barnaul 22
Упавшие опоры / Фото: Barnaul 22

Бетонные опоры высыпались из грузовика на пересечении улицы Власихинской и шоссе Ленточный бор. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе Barnaul 22.

"На "ленточке" коллапс в обе стороны! Большегруз потерял бетонные опоры", – написал автор кадров.

Согласно данным сервиса "2ГИС", пробка действительно серьезная. При движении в сторону Власихинской по шоссе она растянулась более чем на три километра. Кроме того, автомобили стоят и на Кутузова – затор наблюдается до Загородной. На Власихинской пробка пока небольшая – всего 300 метров.

Барнаул ДТП Пробки

Комментарии 3

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Гость

17:06:47 09-12-2024

На развязку не довёз?

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Жора

17:44:02 09-12-2024

Гость (17:06:47 09-12-2024) На развязку не довёз?... Новую заложил

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Строитель

08:28:13 10-12-2024

Так-то это не опоры, а сваи...

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