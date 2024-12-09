В Барнауле опоры высыпались из грузовика и вызвали транспортный коллапс

Длина пробки на шоссе Ленточный бор превысила три километра, не считая такого же затора на улице Кутузова

09 декабря 2024, 15:34, ИА Амител

Упавшие опоры / Фото: Barnaul 22

Бетонные опоры высыпались из грузовика на пересечении улицы Власихинской и шоссе Ленточный бор. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе Barnaul 22.

"На "ленточке" коллапс в обе стороны! Большегруз потерял бетонные опоры", – написал автор кадров.

Согласно данным сервиса "2ГИС", пробка действительно серьезная. При движении в сторону Власихинской по шоссе она растянулась более чем на три километра. Кроме того, автомобили стоят и на Кутузова – затор наблюдается до Загородной. На Власихинской пробка пока небольшая – всего 300 метров.