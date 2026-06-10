Трагедия на воде: на Алтае подросток погиб во время купания с друзьями
Тело юноши обнаружили и подняли из воды водолазы
10 июня 2026, 15:10, ИА Амител
В урочище Еланда вечером 9 июня произошла трагедия на воде — во время купания утонул 16-летний подросток. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Республике Алтай.
По данным спасателей, группа несовершеннолетних пришла на местный пруд, чтобы искупаться. В какой-то момент подростки решили переплыть водоем и добраться до противоположного берега. Во время заплыва один из юношей на глазах у друзей ушел под воду и не смог выбраться самостоятельно.
Поисковые работы продолжались до следующего дня. Тело подростка обнаружили и подняли из воды водолазы Алтайского и Западно-Сибирского поисково-спасательных отрядов МЧС России.
К проведению поисково-спасательной операции привлекались восемь человек личного состава, три единицы техники и два плавательных средства.
В МЧС напоминают, что купание в необорудованных местах и попытки переплывать водоемы представляют серьезную опасность, особенно для детей и подростков. Спасатели призывают родителей не оставлять несовершеннолетних без присмотра у воды и регулярно напоминать им о правилах безопасного поведения.
15:34:36 10-06-2026
Страшное это событие. У нас так в 16 одноклассник утонул. А в таком возрасте это как то особо близко воспринимается. Мы до сих пор к нему на могилу ходим два раза в год, в день рождения и в день смерти, а нам уже по 50.
21:19:20 10-06-2026
Вот сно пишу я, кто написал еднственное сообщение. Ну вот кто и самое главное за что посавил минус? Это просто принцип. Я ни кого не оскорбил, не посмеялся, я рассказал о подобной ситуации и то как мы на нее реагируем, др сих пор. Вот кто ставит минусы или дегенераты или совсем без души.