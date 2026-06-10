Трагедия на воде: на Алтае подросток погиб во время купания с друзьями

Тело юноши обнаружили и подняли из воды водолазы

10 июня 2026, 15:10, ИА Амител

Поиски утонувшего подростка / Фото: МЧС Республики Алтай

В урочище Еланда вечером 9 июня произошла трагедия на воде — во время купания утонул 16-летний подросток. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Республике Алтай.

По данным спасателей, группа несовершеннолетних пришла на местный пруд, чтобы искупаться. В какой-то момент подростки решили переплыть водоем и добраться до противоположного берега. Во время заплыва один из юношей на глазах у друзей ушел под воду и не смог выбраться самостоятельно.

Поисковые работы продолжались до следующего дня. Тело подростка обнаружили и подняли из воды водолазы Алтайского и Западно-Сибирского поисково-спасательных отрядов МЧС России.

К проведению поисково-спасательной операции привлекались восемь человек личного состава, три единицы техники и два плавательных средства.

В МЧС напоминают, что купание в необорудованных местах и попытки переплывать водоемы представляют серьезную опасность, особенно для детей и подростков. Спасатели призывают родителей не оставлять несовершеннолетних без присмотра у воды и регулярно напоминать им о правилах безопасного поведения.