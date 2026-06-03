В Бийске задержали рецидивиста за кражу велосипеда у посетителя спортклуба

Причиненный ущерб владелец велосипеда оценил в восемь тысяч рублей

03 июня 2026, 21:02, ИА Амител

Житель Барнаула ездит на велосипеде / Фото: amic.ru

В Бийске полицейские раскрыли кражу велосипеда, который пропал у посетителя спортивного клуба. Подозреваемым оказался ранее неоднократно судимый местный житель, сообщили в МУ МВД "Бийское".

С заявлением в полицию обратился 46-летний горожанин. Мужчина рассказал, что приехал на тренировку на велосипеде и перед занятием оставил его в подвальном помещении рядом со входом в спортзал, рассчитывая, что транспорт будет в безопасности.

Однако после тренировки владелец обнаружил, что велосипед исчез. Причиненный ущерб он оценил в восемь тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 48-летний житель Бийска, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности.

На допросе мужчина пояснил, что заметил оставленный без присмотра велосипед и решил забрать его себе. Похищенное имущество полицейские изъяли.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 158 УК РФ — кража с причинением значительного ущерба гражданину.

На время расследования подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.