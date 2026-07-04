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В Бийске женщина разогнала рисовавших мелом детей и облила рисунки водой

Женщина заявила, что мел остается на обуви жильцов и заносится в подъезд и квартиры

04 июля 2026, 19:08, ИА Амител

Дети / Фото: amic.ru
Дети / Фото: amic.ru

В Бийске произошел конфликт из-за детских рисунков мелом на асфальте. Местная жительница сделала замечание детям, а затем смыла их рисунки водой, сообщает паблик "Бийск 22".

По словам очевидцев, дети рисовали мелом возле одного из подъездов многоквартирного дома. Это не понравилось женщине, которая заявила, что мел остается на обуви жильцов и заносится в подъезд и квартиры.

После замечания в адрес детей она взяла воду и смыла рисунки с асфальта.

Поступок горожанки вызвал обсуждение в социальных сетях. Многие пользователи не поддержали ее действия, отметив, что на обуви в дом попадает куда больше грязи и пыли, чем следов от обычного мела.

Официальной информации о происшествии не поступало.

Бийск дети Благоустройство
       

Комментарии 19

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Кхм...

19:47:02 04-07-2026

Психов становится всё больше...

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Светлана

20:10:18 04-07-2026

Бабка ненавидит детей в принципе (((

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гость

23:44:26 04-07-2026

Светлана (20:10:18 04-07-2026) Бабка ненавидит детей в принципе (((... Может не детей, а мел, попробуйте вы нарисовать возможно тоже будет недовольна))

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Гость

14:33:52 16-07-2026

Светлана (20:10:18 04-07-2026) Бабка ненавидит детей в принципе (((... Ты и сама уже для кого-то "бабка"

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Гость

20:49:28 04-07-2026

Ну смыла и смыла, ничего страшного. Подумаешь, проблема. В другом месте пусть нарисуют. Может, правда мел в квартиру или подъезд тянется. Яжмамки, конечно, в шоке.

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Белка

21:18:08 04-07-2026

Разуваться перед входом в подъезд, чтобы никакая грязь туда не попала!

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Гость

21:31:17 04-07-2026

Проблема в том, что сейчас очень слабо работает психиатрическая помощь. Без согласия человека нельзя поместить в клинику даже для диагностики. А какой дурак признается, что он псих? Вот и развелось их просто неимоверно! Безумно страдают именно окружающие, а безумец просто наслаждается положением - он управляет миром! По его мнению.

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Гость

21:31:47 04-07-2026

Уже детские рисунки мелом мешают. Дожили.

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Гость

00:29:12 05-07-2026

Ее заставляет кто-то наступать на рисунок? Явная неадекватность!

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Гость

09:36:41 05-07-2026

Гость (00:29:12 05-07-2026) Ее заставляет кто-то наступать на рисунок? Явная неадекватно... Я нарисую, а ты теперь тут не ходи.

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Гость

10:16:29 05-07-2026

Один из признаков деменции это повышенная агрессия

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Иванна

12:27:56 05-07-2026

Психушка тетке в помощь. Черти еще не мерещатся?

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гость

12:37:14 05-07-2026

детей нужно учить рисовать мелом в стороне от прохожей части дороги, а лучше на детской площадке. Мел, действительно, остается на ковриках и заносится в квартиры. Дети ведь меры не знают, рисуют везде и помногу. На детской площадке должна быть заасфальтированная часть для рисунков, а вот подход к подъезду пачкать мелом нельзя. Реакция женщины нормальная, и нечего из неё психа делать.

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Гость

09:30:10 06-07-2026

гость (12:37:14 05-07-2026) детей нужно учить рисовать мелом в стороне от прохожей части... А еще в подъезд земля заносится! Запретить землю! Всё укатать в асфальт!

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Гость

14:36:27 16-07-2026

Гость (09:30:10 06-07-2026) А еще в подъезд земля заносится! Запретить землю! Всё укатат... Это у тебя в колхозе земля заносится,а в нормальных дворах нет и асфальт чистый

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Гость

15:41:43 05-07-2026

Пусть рисуют мелом на асфальте. Как научатся, начнут рисовать на стенах и дверях, только не мелом, а краской из баллончиков. Понравится всем? Во всём нужна мера. У себя возле дома, возле двери можно рисовать что угодно или в парках - там есть такие места для детских рисунков. Тупорогие родители думают, что дети могут делать всё, что угодно, а потом удивляются последствиям. Тётку не оправдываю.

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Гость

17:33:47 05-07-2026

Гость (15:41:43 05-07-2026) Пусть рисуют мелом на асфальте. Как научатся, начнут рисоват... Мелом на асфальте рисовало большинство детей. Красками стены мажут малое количество. Так что вы тетку как раз и оправдываете.

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Гость

14:38:39 16-07-2026

Гость (15:41:43 05-07-2026) Пусть рисуют мелом на асфальте. Как научатся, начнут рисоват... Это же так важно кого тут оправдывают,а кого нет. Судьи то кто? Одна сторона конфликта всё выставила под своим нужным ракурсом стая собак побежала лаять

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Гость

14:34:56 16-07-2026

Не люблю делать выводы на основании высказываний одной стороны конфликта как комментаторы. Может и довели её

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