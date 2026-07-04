В Бийске женщина разогнала рисовавших мелом детей и облила рисунки водой
Женщина заявила, что мел остается на обуви жильцов и заносится в подъезд и квартиры
04 июля 2026, 19:08, ИА Амител
В Бийске произошел конфликт из-за детских рисунков мелом на асфальте. Местная жительница сделала замечание детям, а затем смыла их рисунки водой, сообщает паблик "Бийск 22".
По словам очевидцев, дети рисовали мелом возле одного из подъездов многоквартирного дома. Это не понравилось женщине, которая заявила, что мел остается на обуви жильцов и заносится в подъезд и квартиры.
После замечания в адрес детей она взяла воду и смыла рисунки с асфальта.
Поступок горожанки вызвал обсуждение в социальных сетях. Многие пользователи не поддержали ее действия, отметив, что на обуви в дом попадает куда больше грязи и пыли, чем следов от обычного мела.
Официальной информации о происшествии не поступало.
19:47:02 04-07-2026
Психов становится всё больше...
20:10:18 04-07-2026
Бабка ненавидит детей в принципе (((
23:44:26 04-07-2026
Светлана (20:10:18 04-07-2026) Бабка ненавидит детей в принципе (((... Может не детей, а мел, попробуйте вы нарисовать возможно тоже будет недовольна))
14:33:52 16-07-2026
Светлана (20:10:18 04-07-2026) Бабка ненавидит детей в принципе (((... Ты и сама уже для кого-то "бабка"
20:49:28 04-07-2026
Ну смыла и смыла, ничего страшного. Подумаешь, проблема. В другом месте пусть нарисуют. Может, правда мел в квартиру или подъезд тянется. Яжмамки, конечно, в шоке.
21:18:08 04-07-2026
Разуваться перед входом в подъезд, чтобы никакая грязь туда не попала!
21:31:17 04-07-2026
Проблема в том, что сейчас очень слабо работает психиатрическая помощь. Без согласия человека нельзя поместить в клинику даже для диагностики. А какой дурак признается, что он псих? Вот и развелось их просто неимоверно! Безумно страдают именно окружающие, а безумец просто наслаждается положением - он управляет миром! По его мнению.
21:31:47 04-07-2026
Уже детские рисунки мелом мешают. Дожили.
00:29:12 05-07-2026
Ее заставляет кто-то наступать на рисунок? Явная неадекватность!
09:36:41 05-07-2026
Гость (00:29:12 05-07-2026) Ее заставляет кто-то наступать на рисунок? Явная неадекватно... Я нарисую, а ты теперь тут не ходи.
10:16:29 05-07-2026
Один из признаков деменции это повышенная агрессия
12:27:56 05-07-2026
Психушка тетке в помощь. Черти еще не мерещатся?
12:37:14 05-07-2026
детей нужно учить рисовать мелом в стороне от прохожей части дороги, а лучше на детской площадке. Мел, действительно, остается на ковриках и заносится в квартиры. Дети ведь меры не знают, рисуют везде и помногу. На детской площадке должна быть заасфальтированная часть для рисунков, а вот подход к подъезду пачкать мелом нельзя. Реакция женщины нормальная, и нечего из неё психа делать.
09:30:10 06-07-2026
гость (12:37:14 05-07-2026) детей нужно учить рисовать мелом в стороне от прохожей части... А еще в подъезд земля заносится! Запретить землю! Всё укатать в асфальт!
14:36:27 16-07-2026
Гость (09:30:10 06-07-2026) А еще в подъезд земля заносится! Запретить землю! Всё укатат... Это у тебя в колхозе земля заносится,а в нормальных дворах нет и асфальт чистый
15:41:43 05-07-2026
Пусть рисуют мелом на асфальте. Как научатся, начнут рисовать на стенах и дверях, только не мелом, а краской из баллончиков. Понравится всем? Во всём нужна мера. У себя возле дома, возле двери можно рисовать что угодно или в парках - там есть такие места для детских рисунков. Тупорогие родители думают, что дети могут делать всё, что угодно, а потом удивляются последствиям. Тётку не оправдываю.
17:33:47 05-07-2026
Гость (15:41:43 05-07-2026) Пусть рисуют мелом на асфальте. Как научатся, начнут рисоват... Мелом на асфальте рисовало большинство детей. Красками стены мажут малое количество. Так что вы тетку как раз и оправдываете.
14:38:39 16-07-2026
Гость (15:41:43 05-07-2026) Пусть рисуют мелом на асфальте. Как научатся, начнут рисоват... Это же так важно кого тут оправдывают,а кого нет. Судьи то кто? Одна сторона конфликта всё выставила под своим нужным ракурсом стая собак побежала лаять
14:34:56 16-07-2026
Не люблю делать выводы на основании высказываний одной стороны конфликта как комментаторы. Может и довели её