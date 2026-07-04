В Бийске женщина разогнала рисовавших мелом детей и облила рисунки водой

Женщина заявила, что мел остается на обуви жильцов и заносится в подъезд и квартиры

04 июля 2026, 19:08, ИА Амител

Дети / Фото: amic.ru

В Бийске произошел конфликт из-за детских рисунков мелом на асфальте. Местная жительница сделала замечание детям, а затем смыла их рисунки водой, сообщает паблик "Бийск 22".

По словам очевидцев, дети рисовали мелом возле одного из подъездов многоквартирного дома. Это не понравилось женщине, которая заявила, что мел остается на обуви жильцов и заносится в подъезд и квартиры.

После замечания в адрес детей она взяла воду и смыла рисунки с асфальта.

Поступок горожанки вызвал обсуждение в социальных сетях. Многие пользователи не поддержали ее действия, отметив, что на обуви в дом попадает куда больше грязи и пыли, чем следов от обычного мела.

Официальной информации о происшествии не поступало.