В бийском садоводстве "Медик" огонь охватил баню и дровяник

Общая площадь возгорания достигла примерно 20 квадратных метров

09 августа 2026, 18:30, ИА Амител

Пожарные / Пожар / Сарай / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Пожар произошел вечером 8 августа на территории садоводства "Медик" в Бийске. Огонь охватил баню и расположенный рядом дровяник, сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

К моменту прибытия первых пожарных расчетов обе постройки уже горели открытым пламенем. Общая площадь возгорания достигла примерно 20 квадратных метров.

На ликвидацию пожара направили восемь человек личного состава МЧС и две автоцистерны. Распространение пламени удалось остановить в пределах загоревшегося участка.

В результате огонь полностью уничтожил кровлю бани, однако стены строения сохранились. В дровянике сгорело около двух кубометров заготовленных дров.

«Благодаря слаженным действиям огнеборцев удалось не допустить перехода огня на соседние садовые участки», — отмечается в сообщении.

Предварительной причиной происшествия специалисты называют нарушение требований пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.