В бийском садоводстве "Медик" огонь охватил баню и дровяник
Общая площадь возгорания достигла примерно 20 квадратных метров
09 августа 2026, 18:30, ИА Амител
Пожар произошел вечером 8 августа на территории садоводства "Медик" в Бийске. Огонь охватил баню и расположенный рядом дровяник, сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
К моменту прибытия первых пожарных расчетов обе постройки уже горели открытым пламенем. Общая площадь возгорания достигла примерно 20 квадратных метров.
На ликвидацию пожара направили восемь человек личного состава МЧС и две автоцистерны. Распространение пламени удалось остановить в пределах загоревшегося участка.
В результате огонь полностью уничтожил кровлю бани, однако стены строения сохранились. В дровянике сгорело около двух кубометров заготовленных дров.
«Благодаря слаженным действиям огнеборцев удалось не допустить перехода огня на соседние садовые участки», — отмечается в сообщении.
Предварительной причиной происшествия специалисты называют нарушение требований пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.
20:03:40 09-08-2026
Сейчас на продаже много бань с недостаточной теплоизоляцией печей.
Люди перегружают печь дровами, она перегревается и окружающее дерево воспламеняется.
Топить надо понемножку, загружая треть топки, поддувало держать почти закрытым, оставляя лишь малую щель (3-5 мм) для поступления воздуха.
Печь надо ставить на лист металла или керамическую плитку, а лучше - на кирпичи. Теплозащита под печью должна выходить за ее границы хотя бы на 15 см.
А в большинстве продаваемых бань она стоит на деревянном полу.
Почему у людей так редко загораются бани - это большое везение.