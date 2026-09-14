В горах Кабардино‑Балкарии нашли тело 17-го альпиниста, который пропал под лавиной

Поиски группы завершены

14 сентября 2026, 10:55, ИА Амител

Сход лавины в Кабардино-Балкарии / Кадр из видео

Число жертв схода лавины в Кабардино‑Балкарии достигло 17 человек, сообщает РИА Новости. В больницы доставлены еще шесть пострадавших, состояние четверых из них медики оценивают как тяжелое.

Трагедия произошла 6 сентября в Безенгийском ущелье Черекского района. Лавина сошла со склона и накрыла группу альпинистов. По информации Росгвардии, среди погибших есть сотрудники ведомства.

Проводить поисковую операцию было крайне трудно: мешали сложный рельеф местности и повторные обрушения снежно‑ледовой массы.

Альпинист Дмитрий Поляков, который в момент ЧП находился в том же районе, отметил, что к леднику Мижирги обычно не отправляются большими группами — об угрозе его обрушения было известно давно.

Он также подтвердил, что в Безенгийском ущелье долгое время нависал ледник, скорый обвал которого прогнозировали. В связи с этими обстоятельствами Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности.