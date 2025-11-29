В Госдуме отрицают какие-либо планы о повышении пенсионного возраста

На сегодняшний день таких намерений нет

В нижней палате российского парламента не обсуждается вопрос изменения пенсионной системы, в том числе увеличения возраста выхода на пенсию. Об этом ТАСС сообщил Ярослав Нилов, возглавляющий комитет по труду, в ответ на публикации в прессе о якобы готовящейся новой реформе.

Ранее другой депутат Госдумы, Светлана Бессараб, сообщила о возможности существенного увеличения размера пенсионных выплат более чем в два раза, при условии отсрочки выхода на пенсию на десять лет. По ее словам, в таком случае пенсионные коэффициенты будут увеличены в 2,32 раза.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин позже уточнил, что ее высказывания были неправильно интерпретированы некоторыми как обсуждение нового повышения пенсионного возраста. Он подчеркнул, что подобные планы на данный момент не рассматриваются правительством.