НОВОСТИОбщество

В Госдуме отрицают какие-либо планы о повышении пенсионного возраста

На сегодняшний день таких намерений нет

29 ноября 2025, 08:10, ИА Амител

Пенсионер / Получение пенсии / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Пенсионер / Получение пенсии / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В нижней палате российского парламента не обсуждается вопрос изменения пенсионной системы, в том числе увеличения возраста выхода на пенсию. Об этом ТАСС сообщил Ярослав Нилов, возглавляющий комитет по труду, в ответ на публикации в прессе о якобы готовящейся новой реформе.

Ранее другой депутат Госдумы, Светлана Бессараб, сообщила о возможности существенного увеличения размера пенсионных выплат более чем в два раза, при условии отсрочки выхода на пенсию на десять лет. По ее словам, в таком случае пенсионные коэффициенты будут увеличены в 2,32 раза.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин позже уточнил, что ее высказывания были неправильно интерпретированы некоторыми как обсуждение нового повышения пенсионного возраста. Он подчеркнул, что подобные планы на данный момент не рассматриваются правительством.

Деньги / Фото: amic.ru

Когда россияне получат пенсии за январь 2026 года?

Из-за новогодних праздников деньги начислят заранее
НОВОСТИОбщество

Госдума пенсии

Комментарии 15

Avatar Picture
Гость

08:20:39 29-11-2025

"Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет. И вообще считаю, что у нас нет необходимости повышать срок выхода на пенсию. Нужно стимулировать людей, которые считают, что после достижения трудового возраста выхода на пенсию они могут продолжить трудовую деятельность, по состоянию здоровья. Вот стимулировать, создавать экономические условия заинтересованности продолжения трудовой деятельности можно, но не ущемляя их пенсионных прав. И еще раз повторю, я против увеличения возраста выхода на пенсию и для мужчин, и для женщин" (27 сентября 2005 года в ходе прямой линии).

"Считаю, нет необходимости в повышении пенсионного возраста в Российской Федерации" (18 октября 2007 года в ходе прямой линии).

"Это [повышение пенсионного возраста] исключено, если бы мы так поступили, то пенсионный возраст в стране уже был бы 65 лет сегодня и для мужчин и для женщин. Мы понимаем, что для России сегодня это неприемлемо и не нужно" (18 апреля 2012 года в должности премьер-министра на совещании правительства РФ).

"Мы уже неоднократно заявляли, что считаем нецелесообразным повышать пенсионный возраст в России, и не будем этого делать, потому что у нас и продолжительность жизни поменьше, чем в Европе, мягко говоря. Но нам нужно предлагать тем не менее ясные и понятные варианты решения проблемы, а проблема-то существует" (7 мая 2012 года в Кремле в ходе совещания об исполнении майских указов).

"Мы считаем, что у нас пока нет ни экономической возможности, ни социальной, ни с точки зрения продолжительности жизни увеличивать пенсионный возраст. И мы сказали: мы не будем его увеличивать" (3 октября 2013 года на встрече с активом партии "Единая Россия").

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:36:32 29-11-2025

Гость (08:20:39 29-11-2025) "Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я п... Забыл дописать!
"Прошу отнестись к этому с пониманием"

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

08:24:02 29-11-2025

Надо, Вася, надо.

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:27:03 29-11-2025

Предавший единожды предаст ещё не раз...

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Санечек

08:37:56 29-11-2025

Все помнят как это было...

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:29:50 29-11-2025

2005г. 2007г. 2012г. 2013г.
Это годы в которые президент в ходе прямых линий или других официальных выступлений заявлял о том, что пересматривать пенсионный возраст не будут

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:43:01 29-11-2025

Верим, верим…

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:50:47 29-11-2025

Дыма без огня не бывает!
Забыли пословицу!?
Русскую! Традиционную! Ценную!

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

12:47:23 29-11-2025

Это означает только одно: значит точно повысят!

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

13:20:21 29-11-2025

"На сегодняшний день таких намерений нет"
🤣
Значит, точно повысят.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Sasha

13:29:28 29-11-2025

Если говорят, что не будет, значит, нужно ждать.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:48:56 29-11-2025

И что по этой инфе какой возраст выставят???

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:13:34 29-11-2025

Гость (15:48:56 29-11-2025) И что по этой инфе какой возраст выставят???... 70

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

22:38:18 29-11-2025

Ага,плавали,знаем....

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Афиноген

08:39:55 01-12-2025

Вопрос должен стоять об отмене нынешнего пенсионного возраста ,а не о принятии нового повышения.Народ и так вымирает ,не доживая до этой подачки.Отрабатывая по 40 и более лет получает в районе 20 тысяч.А те кто должен выходить в 65 (мужчины),являясь предпенсионерами,вообще находятся на грани выживания,так как не имеют других средств существования,при своём изношенном здоровье.Какую совесть надо иметь ,чтобы обирать пожилое поколение.И это в нашей самой богатой стране мира,где с высоких трибун рассусоливают про приоритет блага человека.Безусловно виноваты мы сами ,что позволяем так обращаться с нами.

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров