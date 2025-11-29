В Госдуме отрицают какие-либо планы о повышении пенсионного возраста
На сегодняшний день таких намерений нет
29 ноября 2025, 08:10, ИА Амител
В нижней палате российского парламента не обсуждается вопрос изменения пенсионной системы, в том числе увеличения возраста выхода на пенсию. Об этом ТАСС сообщил Ярослав Нилов, возглавляющий комитет по труду, в ответ на публикации в прессе о якобы готовящейся новой реформе.
Ранее другой депутат Госдумы, Светлана Бессараб, сообщила о возможности существенного увеличения размера пенсионных выплат более чем в два раза, при условии отсрочки выхода на пенсию на десять лет. По ее словам, в таком случае пенсионные коэффициенты будут увеличены в 2,32 раза.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин позже уточнил, что ее высказывания были неправильно интерпретированы некоторыми как обсуждение нового повышения пенсионного возраста. Он подчеркнул, что подобные планы на данный момент не рассматриваются правительством.
08:20:39 29-11-2025
"Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет. И вообще считаю, что у нас нет необходимости повышать срок выхода на пенсию. Нужно стимулировать людей, которые считают, что после достижения трудового возраста выхода на пенсию они могут продолжить трудовую деятельность, по состоянию здоровья. Вот стимулировать, создавать экономические условия заинтересованности продолжения трудовой деятельности можно, но не ущемляя их пенсионных прав. И еще раз повторю, я против увеличения возраста выхода на пенсию и для мужчин, и для женщин" (27 сентября 2005 года в ходе прямой линии).
"Считаю, нет необходимости в повышении пенсионного возраста в Российской Федерации" (18 октября 2007 года в ходе прямой линии).
"Это [повышение пенсионного возраста] исключено, если бы мы так поступили, то пенсионный возраст в стране уже был бы 65 лет сегодня и для мужчин и для женщин. Мы понимаем, что для России сегодня это неприемлемо и не нужно" (18 апреля 2012 года в должности премьер-министра на совещании правительства РФ).
"Мы уже неоднократно заявляли, что считаем нецелесообразным повышать пенсионный возраст в России, и не будем этого делать, потому что у нас и продолжительность жизни поменьше, чем в Европе, мягко говоря. Но нам нужно предлагать тем не менее ясные и понятные варианты решения проблемы, а проблема-то существует" (7 мая 2012 года в Кремле в ходе совещания об исполнении майских указов).
"Мы считаем, что у нас пока нет ни экономической возможности, ни социальной, ни с точки зрения продолжительности жизни увеличивать пенсионный возраст. И мы сказали: мы не будем его увеличивать" (3 октября 2013 года на встрече с активом партии "Единая Россия").
12:36:32 29-11-2025
"Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я п... Забыл дописать!
"Прошу отнестись к этому с пониманием"
08:24:02 29-11-2025
Надо, Вася, надо.
08:27:03 29-11-2025
Предавший единожды предаст ещё не раз...
08:37:56 29-11-2025
Все помнят как это было...
09:29:50 29-11-2025
2005г. 2007г. 2012г. 2013г.
Это годы в которые президент в ходе прямых линий или других официальных выступлений заявлял о том, что пересматривать пенсионный возраст не будут
09:43:01 29-11-2025
Верим, верим…
11:50:47 29-11-2025
Дыма без огня не бывает!
Забыли пословицу!?
Русскую! Традиционную! Ценную!
12:47:23 29-11-2025
Это означает только одно: значит точно повысят!
13:20:21 29-11-2025
"На сегодняшний день таких намерений нет"
🤣
Значит, точно повысят.
13:29:28 29-11-2025
Если говорят, что не будет, значит, нужно ждать.
15:48:56 29-11-2025
И что по этой инфе какой возраст выставят???
21:13:34 29-11-2025
Гость (15:48:56 29-11-2025) И что по этой инфе какой возраст выставят???... 70
22:38:18 29-11-2025
Ага,плавали,знаем....
08:39:55 01-12-2025
Вопрос должен стоять об отмене нынешнего пенсионного возраста ,а не о принятии нового повышения.Народ и так вымирает ,не доживая до этой подачки.Отрабатывая по 40 и более лет получает в районе 20 тысяч.А те кто должен выходить в 65 (мужчины),являясь предпенсионерами,вообще находятся на грани выживания,так как не имеют других средств существования,при своём изношенном здоровье.Какую совесть надо иметь ,чтобы обирать пожилое поколение.И это в нашей самой богатой стране мира,где с высоких трибун рассусоливают про приоритет блага человека.Безусловно виноваты мы сами ,что позволяем так обращаться с нами.