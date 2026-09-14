Буллинг — не "обычные детские ссоры", а серьезная угроза психологическому и физическому благополучию ребенка, требующая четких действий

14 сентября 2026, 16:44, ИА Амител

Травля / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Травля в школе представляет собой серьезную проблему, требующую немедленного вмешательства взрослых. Депутат Государственной Думы Нина Останина считает, что ее решение должно быть последовательным и начинаться с классного руководителя и директора школы. В интервью Life.ru она предложила алгоритм действий для различных ситуаций: от конфликта с одноклассником до травли со стороны педагога.

"Если такая история с травлей вашего ребенка складывается в классе, то, во-первых, есть классный руководитель, во-вторых — директор школы, который обязан незамедлительно отреагировать на любое обращение ребенка или родителей. В этой ситуации мы обязательно рекомендуем первым делом пригласить родителей ребенка, который занимается травлей, и провести процедуру медиации", — сказала Останина.

Если родители ребенка, который совершает буллинг, осознают проблему и принимают меры для ее решения (например, воспитывают ребенка так, чтобы он прекратил противоправные действия и принес публичные извинения), ситуация может быть урегулирована. Однако если этого не происходит, ребенка, занимающегося травлей, следует перевести на домашнее обучение, поскольку его присутствие в школе может представлять угрозу для жизни и здоровья других детей.

"Если травлей занимается учитель, то вопрос должен решаться на уровне директора школы и профильного министерства. По мнению депутата, такому педагогу не место в образовательной организации, и он должен быть лишен права в дальнейшем заниматься профессиональной деятельностью", — подчеркнула она.

Если директор школы не осведомлен о травле, совершаемой учителем, то первым шагом должно быть обращение к нему для выяснения обстоятельств.

"Иногда бывает, что детям чем-то не нравится учитель, и они думают: "Давайте мы на него накляузничаем, его уберут и поставят доброго", а он просто излишне строг к ним. Поэтому вначале нужно обязательно разобраться вместе с директором: побывать на уроках у этого педагога, спросить родителей, побеседовать с самими детьми и выяснить, чем вызвано такое поведение", — отмечает Останина.

Если хотя бы один из фактов подтвердится, учителя следует отстранить от работы без права заниматься педагогической деятельностью. Депутат подчеркнула, что нельзя допускать, чтобы учителя наносили вред психическому здоровью детей.