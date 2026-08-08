В Госдуме предложили отказаться от ЕГЭ в пользу госэкзаменов

Законопроект Нины Останиной предусматривает переход на новую форму итоговой аттестации с 2027 года

08 августа 2026, 17:51, ИА Амител

Экзамен, ЕГЭ / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина выступила с инициативой заменить Единый государственный экзамен государственной итоговой аттестацией в форме госэкзаменов. Законопроект уже внесен на рассмотрение парламента — документ есть в распоряжении РИА Новости.

В пояснительной записке к проекту указано:

«Проект <…> разработан в целях замены Единого государственного экзамена государственной итоговой аттестацией по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в форме государственных экзаменов».

Напомним, ЕГЭ ввели в 2009 году: он одновременно служил выпускным и вступительным экзаменом. Его главной целью было сформировать единую систему оценки знаний и сделать высшее образование доступнее для школьников из разных регионов.

Согласно предложенным изменениям, итоговую аттестацию для выпускников будут проводить по заданиям, которые утвердят региональные органы управления образованием.

При этом результаты ЕГЭ, полученные до вступления закона в силу, сохранят актуальность — их можно будет использовать для поступления в вузы в течение четырех лет.

По мнению Нины Останиной, принятие закона поможет усовершенствовать систему оценки знаний учащихся и будет способствовать более глубокому освоению образовательных программ. Если законопроект примут, он начнет действовать с 1 января 2027 года.