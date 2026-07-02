В Госдуме предложили ввести лимит льгот на платных дорогах для многодетных семей
Родители опасаются, что лимита не хватит на обязательные маршруты — поездки в школу, кружки, поликлиники и магазины, особенно если семья живет на окраине или в пригороде
02 июля 2026, 19:00, ИА Амител
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Антон Ткачев, Георгий Арапов и заместитель председателя Госдумы Владислав Даванков выступили с предложением ввести для многодетных семей сезонный бесплатный или льготный проезд по платным автодорогам в летний период или во время школьных каникул и массовых семейных поездок.
Инициаторы направили соответствующее обращение министру транспорта России Андрею Никитину, пишет РИА Новости.
В документе депутаты предлагают рассмотреть возможность предоставления многодетным семьям права на бесплатный или льготный проезд по платным трассам в летний период. Мера могла бы действовать ежегодно с 1 июня по 31 августа либо в другой временной промежуток, соответствующий школьным каникулам и массовым семейным поездкам.
Авторы инициативы уточняют, что льготный проезд должен предоставляться на один легковой автомобиль в семье, чтобы сохранить целевую направленность поддержки.
«Механизм реализации предложения предусматривает возможность оформления льготы через портал "Госуслуги" или в личном кабинете на транспондере. Для этого необходимо подтвердить статус многодетной семьи, данные о транспортном средстве, номер транспондера или государственный регистрационный номер автомобиля», — сообщили парламентарии.
Депутаты считают, что принятие данного предложения позволит снизить финансовые затраты многодетных семей на летний отдых, улучшить доступность семейных поездок, оздоровительных мероприятий и визитов к родственникам, а также способствовать более безопасному и качественному использованию автомобильных дорог.
Ранее сообщалось, что в России предложили ввести компенсацию на такси для многодетных семей.
19:37:42 02-07-2026
Действительно, нарожают и ездиют туда сюда.
21:35:51 02-07-2026
платные дороги - это самое ужасное что можно было придумать!!!
ну после бигфармы, конечно!...
00:35:09 03-07-2026
Дорожный налог, акциз на бензин, платные дороги и стоянки - терпение не безгранично.
00:36:47 03-07-2026
Номера, техосмотр на велосипеды и детские коляски - чего стесняться упырям!
08:33:41 03-07-2026
"поездки в школу, кружки, поликлиники и магазины"
как-то не очень сочетается с каникулами...
а остальным повысить стоимость проезда.