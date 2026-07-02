Родители опасаются, что лимита не хватит на обязательные маршруты — поездки в школу, кружки, поликлиники и магазины, особенно если семья живет на окраине или в пригороде

02 июля 2026, 19:00, ИА Амител

Многодетная семья / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Антон Ткачев, Георгий Арапов и заместитель председателя Госдумы Владислав Даванков выступили с предложением ввести для многодетных семей сезонный бесплатный или льготный проезд по платным автодорогам в летний период или во время школьных каникул и массовых семейных поездок.

Инициаторы направили соответствующее обращение министру транспорта России Андрею Никитину, пишет РИА Новости.

В документе депутаты предлагают рассмотреть возможность предоставления многодетным семьям права на бесплатный или льготный проезд по платным трассам в летний период. Мера могла бы действовать ежегодно с 1 июня по 31 августа либо в другой временной промежуток, соответствующий школьным каникулам и массовым семейным поездкам.

Авторы инициативы уточняют, что льготный проезд должен предоставляться на один легковой автомобиль в семье, чтобы сохранить целевую направленность поддержки.

«Механизм реализации предложения предусматривает возможность оформления льготы через портал "Госуслуги" или в личном кабинете на транспондере. Для этого необходимо подтвердить статус многодетной семьи, данные о транспортном средстве, номер транспондера или государственный регистрационный номер автомобиля», — сообщили парламентарии.

Депутаты считают, что принятие данного предложения позволит снизить финансовые затраты многодетных семей на летний отдых, улучшить доступность семейных поездок, оздоровительных мероприятий и визитов к родственникам, а также способствовать более безопасному и качественному использованию автомобильных дорог.

Ранее сообщалось, что в России предложили ввести компенсацию на такси для многодетных семей.