Льготный период может достигать 18 месяцев и привязывается к возрасту ребенка

01 июля 2026, 20:30, ИА Амител

Ипотека / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

С 1 сентября 2026 года в России вводится новый закон, предоставляющий ипотечные каникулы для семей с двумя и более детьми на срок до полутора лет, пишет РИА Новости.

Эта инициатива была разработана по поручению президента для поддержки многодетных семей.

«В настоящее время при рождении ребенка заемщик может получить шестимесячные кредитные каникулы по ипотеке, если его доходы снизились более чем на 20%, а выплаты по кредиту составляют более 40% его среднего заработка», — сообщает издание.

Цель нового закона — стимулирование рождаемости. Он предоставит семьям, родившим или усыновившим второго и последующих детей, ипотечные каникулы на 18 месяцев без дополнительных условий.

Период каникул завершается, когда ребенку исполняется полтора года или через 18 месяцев после усыновления. С седьмого месяца каникул начинают начисляться проценты по основному долгу, которые должны быть уплачены по окончании льготного периода.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года и будет применяться к ипотечным договорам, заключенным до этой даты.

Ранее сообщалось, что ставку по семейной ипотеке хотят привязать к числу детей. Цель изменений — повысить адресность господдержки и стимулировать рост рождаемости в стране.