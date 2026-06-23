В курортном городе Германии запретили пускать на пляж людей с плохим знанием языка

Администрация курортного комплекса на берегу озера Хайдезее ввела ограничение после инцидента с ребенком, который чуть не утонул

23 июня 2026, 08:44, ИА Амител

Пляж, песок, море / Сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

Администрация курортного комплекса в городе Галле, в ФРГ, ввела ограничение: теперь на пляж не пускают отдыхающих с недостаточным знанием немецкого языка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство DPA.

Поводом для новой меры стал инцидент, произошедший в минувшие выходные. Управляющий курортным комплексом на берегу озера Хайдезее и по совместительству спасатель Маттиас Нобель был вынужден вытащить из воды ребенка, который оказался в слишком глубоком месте.

Как пояснил Нобель, администрация обязана гарантировать безопасность отдыхающих, для этого важно, чтобы посетители понимали правила поведения на водоеме, а сотрудники могли с ними эффективно взаимодействовать. По словам управляющего, комплекс вправе отказать посетителю во входе, если у того возникают языковые трудности.

С момента введения правила сотрудники уже отказали во в отдыхе на озере нескольким гостям. При этом решение подверглось критике, но администрация курортного комплекса не планирует отменять ограничение.