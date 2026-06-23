В курортном городе Германии запретили пускать на пляж людей с плохим знанием языка
Администрация курортного комплекса на берегу озера Хайдезее ввела ограничение после инцидента с ребенком, который чуть не утонул
23 июня 2026, 08:44, ИА Амител
Администрация курортного комплекса в городе Галле, в ФРГ, ввела ограничение: теперь на пляж не пускают отдыхающих с недостаточным знанием немецкого языка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство DPA.
Поводом для новой меры стал инцидент, произошедший в минувшие выходные. Управляющий курортным комплексом на берегу озера Хайдезее и по совместительству спасатель Маттиас Нобель был вынужден вытащить из воды ребенка, который оказался в слишком глубоком месте.
Как пояснил Нобель, администрация обязана гарантировать безопасность отдыхающих, для этого важно, чтобы посетители понимали правила поведения на водоеме, а сотрудники могли с ними эффективно взаимодействовать. По словам управляющего, комплекс вправе отказать посетителю во входе, если у того возникают языковые трудности.
С момента введения правила сотрудники уже отказали во в отдыхе на озере нескольким гостям. При этом решение подверглось критике, но администрация курортного комплекса не планирует отменять ограничение.
08:50:42 23-06-2026
А глухонемым?
08:50:58 23-06-2026
И неграмотным...
09:11:17 23-06-2026
И противным?
09:19:22 23-06-2026
Очень правильное решение.
Так же надо брать пример с Эмиратов, там человечек приехал поработать - поработал, а гражданство он не получит никогда. И тут так же надо. Надо перестать раздавать гражданство. Приехали, поработали, уехали.
11:44:13 23-06-2026
Гость (09:19:22 23-06-2026) Очень правильное решение.Так же надо брать пример с Эмир...
уже перестали, успокойся
13:24:07 23-06-2026
Срочно разрешать только со знанием русского, китайского или английского языках. На них говорят 75 процентов населения планеты.
19:09:35 23-06-2026
Гость (13:24:07 23-06-2026) Срочно разрешать только со знанием русского, китайского или ... На китайском говорят только китайцы. А русский - это погрешность в масштабе мира. Английский, испанский, французский, арабский - вот языки на которых в основном говорят...