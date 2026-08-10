В МИД РФ заявили, что "заморозка" конфликта вокруг Украины не решит проблему
Замглавы МИД Михаил Галузин раскритиковал действия Киева и призвал мировое сообщество отреагировать на атаки на гражданскую инфраструктуру
10 августа 2026, 11:35, ИА Амител
Москва не считает приемлемым вариант "заморозки" конфликта вокруг Украины — необходимо разобраться с его первопричинами, заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.
Замминистра сослался на позицию президента России Владимира Путина: без устранения первопричин кризиса любая "заморозка" невозможна. По словам Галузина, руководство Украины во главе с Владимиром Зеленским утратило связь с реальностью и стремится к дальнейшей эскалации, чем вызывает недовольство даже среди тех государств, которые Киев рассматривает как партнеров.
Особое внимание дипломат уделил атакам на гражданскую инфраструктуру. В частности, он указал на обстрелы объектов энергетической системы и на серию демонстративных нападений с использованием БПЛА в июле — августе на объекты Каспийского трубопроводного консорциума.
Консорциум, подчеркнул Галузин, работает в первую очередь в интересах экономики Казахстана. Российская сторона ожидает, что мировое сообщество, включая США и европейские страны, чьи нефтегазовые компании выступают акционерами КТК, даст адекватную оценку этим действиям.
Галузин выразил уверенность, что казахстанские партнеры осознают необходимость борьбы с терроризмом во всех формах.
По его мнению, наиболее эффективный путь — прекратить террористическую активность со стороны Киева и обеспечить стабильность в Евразии, решив конфликт вокруг Украины через устранение его коренных причин.
Именно к этому, как отметил замглавы МИД, стремится Россия в рамках специальной военной операции. В заключение он напомнил: безопасность в регионе возможна только как общая — либо она есть для всех, либо ее нет ни для кого.
11:52:07 10-08-2026
"без устранения первопричин кризиса любая "заморозка" невозможна"
Это он на кого намекает?
13:21:34 10-08-2026
Гость (11:52:07 10-08-2026) "без устранения первопричин кризиса любая "заморозка" невозм...
Главное в следственных действиях - не выйти на самого себя (с)
13:55:01 10-08-2026
Гость (13:21:34 10-08-2026) Главное в следственных действиях - не выйти на самого се... Причем тут "выйти на себя".
В РФ что ли профинансировали и организовали десятки госпереворотов в множестве стран мира?
РФ что ли подминает под себя политики и экономики разных стран и уе подбирается к Канаде и Мексике?
РФ что ли бомбила Югославию, Ливию, Ирак, Иран и множество других стран?
РФ что ли похищает непокорных президентов?
Нас все годы пытаются придавить, поработить, вытеснить и сожрать. Пришлось огрызаться.
14:32:46 10-08-2026
Гость (13:55:01 10-08-2026) Причем тут "выйти на себя". В РФ что ли профинансировали...
А нам вообще какое дело до Канады, Мексики, Ливии, Югославии?
"Пришлось огрызаться."
Огрызаться надо, если есть чем. А не бахвалиться про "три дня". История показала, что грош цена пустым угрозам
15:44:48 10-08-2026
Гость (14:32:46 10-08-2026) А нам вообще какое дело до Канады, Мексики, Ливии, Югосл... Поинтересуйтесь в интернете откуда изначально пошла фраза про "3 дня". Кто и в какой стране ее озвучил в своих новостях.
16:04:36 10-08-2026
Гость (15:44:48 10-08-2026) Поинтересуйтесь в интернете откуда изначально пошла фраза пр... Маргарита симонян говорил про два дня...
16:07:32 10-08-2026
Гость (15:44:48 10-08-2026) Поинтересуйтесь в интернете откуда изначально пошла фраза пр...
Смотрю...
Апрель 2011, военный аналитик Константин Сивков заявил "... максимум за два-три дня российская армия сможет дойти до Киева".
Апрель 2021, Маргарита Симоньян заявила "...в горячей войне мы Украину победим за 2 дня. Чё ее там побеждать-то, господи. Ну, Украина".
Вы наверное на что-то другое намекали или что именно вы хотели сказать?
12:09:25 10-08-2026
какая заморозка, какое перемирие?
мир нужен, постоянный мир
каждая заморозка и перемирие только усугубляют конфликт, за время заморозки успевает Европа накопить оружие для Украины.
Граница ляжет по Днепру.
13:13:49 10-08-2026
гость (12:09:25 10-08-2026) какая заморозка, какое перемирие?мир нужен, постоянный м... Мне в начале СВО сон приснился что граница по Днепру.
На юге и в средней части точно.
А про север не показали. Киев как раз там на Днепре стоит.
13:41:00 10-08-2026
Гость (13:13:49 10-08-2026) Мне в начале СВО сон приснился что граница по Днепру.На ... весь Днепр
12:15:18 10-08-2026
давно уже пора понять, война на истощение страны. Значит, воевать нужно быстро и жёстко, иначе конца ей не будет. Раз хохлы и Запад требуют заморозки, значит, нам заморозка не нужна
12:49:34 10-08-2026
гость (12:15:18 10-08-2026) давно уже пора понять, война на истощение страны. Значит, во... А вы помните, что мобилизованные там уже пять лет?
13:10:21 10-08-2026
Гость (12:49:34 10-08-2026) А вы помните, что мобилизованные там уже пять лет? ... украинских троянских коней в российском обществе полно, потому война идет так долго
19:30:41 10-08-2026
гость (13:10:21 10-08-2026) украинских троянских коней в российском обществе полно, пото... Их и на этом сайте полно. Пока. Придет время, начнут переобуваться...
13:32:21 10-08-2026
Гость (12:49:34 10-08-2026) А вы помните, что мобилизованные там уже пять лет? ... а что вы предлагаете, "бери шинель, пошли домой"?
Если уж взялись за оружие, нужно довести до конца. Наконец-то до военного руководства дошло, что смелее нужно быть с противником. Начали воевать жестко, сразу натовцы запросили заморозку. Нужно еще жестче, пока мира не запросят.
14:42:28 10-08-2026
гость (13:32:21 10-08-2026) а что вы предлагаете, "бери шинель, пошли домой"?Если уж...
Знаете что такое Ошибка невозвратных затрат?
14:57:53 10-08-2026
Sic semper tyrannis (14:42:28 10-08-2026) Знаете что такое Ошибка невозвратных затрат? ... Вы против какого тирана будете?)))
12:48:34 10-08-2026
Интересно, а удары по АЗС, почте, интернет магазину и т.д. Это не гражданская инфраструктура?
13:26:48 10-08-2026
Давайте рассмотрим по событиям. Что происходило. Три месяца назад в генрмании остановили конвееры крупные заводы БМВ, и прочие. Басф остановил производство. Сегодня они с конвееров выпускают дроны и комплектующие в полном обьтеме. Басф делает взрывчатку на дроны. Вы поняли о чем я только что сказал? ТРИ МЕСЯЦА! То есть руководство стран нато за 3 месяца с нуля поставило конвееры и вышла готовая военная продукция которой они сегодня бомбят наши города. Вы серьезно верите что макроны стармеры и бывшие гинекологини это сделали? Я не верю. Отсюда вывод - мы воюем 5 лет не зная с кем. Имея дело с балаганными клоунами отвлекающими внимание. Ни о структуре врага ни о планах врага ни о руководстве врага мы до сих пор не имеем понятия. И это плохо. Очень плохо. Руководитель на той стороне есть и он уровня Сталина. Но мы про него ничего не знаем. А так называемая заморозка это список пунктов который я читал. Там одно - рус сдавайся, будешь иметь место в бараке и похлебку. Вот и вся суть. Да кстати поголовную всеобщую мобилизацию ЕС начнет через месяц. В следующем месяцы европа закрывает для всех своих граждан и понаехавших свои внешние границы на замок. Вводит единую военную комендатуру. И без штампа этой комендатуры мышь не вылезет из европы наружу. Это первое событие. Дальше будут начинать бусификацию понаеховших далее в армию. Новую 20 милионную армию для похода на восток
13:35:48 10-08-2026
майор (13:26:48 10-08-2026) Давайте рассмотрим по событиям. Что происходило. Три месяца ... Заказывайте смотреть Прокопенко, это даже среди ярых уже моветон
13:58:28 10-08-2026
майор (13:26:48 10-08-2026) Давайте рассмотрим по событиям. Что происходило. Три месяца ... ИИ майор, ты назвал срок-месяц.
через месяц станешь полполковником или ефрейторорм.
14:10:44 10-08-2026
внимательный контрлль. (13:58:28 10-08-2026) ИИ майор, ты назвал срок-месяц.через месяц станешь полпо... по моим данным в ЕС уже действует европейская обьединенная комендатура при нато и людей уже чипируют неким кодом. Либо вшивают чип либо выдают куар код. Сейчас местные эолиты там полным ходом этот код получают. Через месяц аэропорты все разом будут переведены в режим закрытия если нет кода. Есть код и в базе и разрешено - выезжай а нет кода или не разрешено - на восточный фронт
разумеется первыми отправят украинцев беженцев. Им уже права убрали все. Далее начнут рести тех кто когда то приехал туда из СССР. когда погибнут и эти они начнут отправлять арабов и африканцев а параллельно они сощздадут 20 миллионную армию
14:40:33 10-08-2026
майор (14:10:44 10-08-2026) по моим данным в ЕС уже действует европейская обьединенная к... ВСё может быть.
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