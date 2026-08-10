Замглавы МИД Михаил Галузин раскритиковал действия Киева и призвал мировое сообщество отреагировать на атаки на гражданскую инфраструктуру

10 августа 2026, 11:35, ИА Амител

Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Москва не считает приемлемым вариант "заморозки" конфликта вокруг Украины — необходимо разобраться с его первопричинами, заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

Замминистра сослался на позицию президента России Владимира Путина: без устранения первопричин кризиса любая "заморозка" невозможна. По словам Галузина, руководство Украины во главе с Владимиром Зеленским утратило связь с реальностью и стремится к дальнейшей эскалации, чем вызывает недовольство даже среди тех государств, которые Киев рассматривает как партнеров.

Особое внимание дипломат уделил атакам на гражданскую инфраструктуру. В частности, он указал на обстрелы объектов энергетической системы и на серию демонстративных нападений с использованием БПЛА в июле — августе на объекты Каспийского трубопроводного консорциума.

Консорциум, подчеркнул Галузин, работает в первую очередь в интересах экономики Казахстана. Российская сторона ожидает, что мировое сообщество, включая США и европейские страны, чьи нефтегазовые компании выступают акционерами КТК, даст адекватную оценку этим действиям.

Галузин выразил уверенность, что казахстанские партнеры осознают необходимость борьбы с терроризмом во всех формах.

По его мнению, наиболее эффективный путь — прекратить террористическую активность со стороны Киева и обеспечить стабильность в Евразии, решив конфликт вокруг Украины через устранение его коренных причин.

Именно к этому, как отметил замглавы МИД, стремится Россия в рамках специальной военной операции. В заключение он напомнил: безопасность в регионе возможна только как общая — либо она есть для всех, либо ее нет ни для кого.