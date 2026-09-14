Там, где нельзя разделить потоки избирателей и учеников, школьникам предложат дополнительное образование и досуговые активности

14 сентября 2026, 07:56, ИА Амител

Выборы-2022 в Алтайском крае / Фото: amic.ru

Российские школы в дни выборов продолжат занятия в привычном формате там, где удается организовать раздельные потоки для избирателей и учеников. Если такой возможности нет, школьникам предложат программы дополнительного образования и досуговые мероприятия, сообщил ТАСС министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Там, где есть возможность обеспечить отдельные потоки граждан, школы будут работать в обычном режиме. Где этой возможности нет, для учеников проведут различные активности, среди которых могут быть экскурсии, посещение музеев и парков, другие внеклассные мероприятия. У нас широкие возможности организовать дополнительное образование для школьников, не отменяя учебный день", — сказал Кравцов в кулуарах Всемирного фестиваля молодежи.

Конкретный формат занятий определяет каждая школа самостоятельно, ориентируясь на требования безопасности и особенности учебного процесса. По словам министра, такой подход позволяет одновременно обеспечить безопасность детей, бесперебойную работу избирательных участков и сделать дни голосования полезными для школьников за счет альтернативных форм обучения и досуга.

Единый день голосования пройдет с 18 по 20 сентября и включит выборы депутатов Госдумы девятого созыва. Впервые в них участвуют жители Донбасса и Новороссии. В федеральный избирательный список вошли десять партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Новые люди", "Справедливая Россия", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, "Коммунисты России", "Родина", Российская экологическая партия "Зеленые" и Партия прямой демократии.

Помимо этого, состоятся выборы в законодательные собрания 39 регионов, а также выборы глав субъектов: в восьми регионах — прямые, в трех — через голосование региональных парламентов. Всего предстоит заместить около 23 тысяч мандатов.