Осенью будет хуже. В Барнауле образовалась жуткая пробка из-за строительства развязки

До конца августа ситуация на участке станет совсем тяжелой

16 августа 2023, 16:35, ИА Амител

















Пробка на Змеиногорском тракте в Барнауле

Огромная пробка образовалась на Змеиногорском тракте в Барнауле в сторону поселка Южного днем 16 августа. Причина – изменение схемы движения из-за строительства новой многоуровневой развязки, а также работы по расширению шоссе Ленточный бор. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Пробки", а также сообщают читатели amic.ru.

В настоящее время на Змеиногорском тракте (на участке от горбольницы № 5 до пересечения с шоссе Ленточный бор) движение стоит практически колом. Водители двигаются по трассе со скоростью несколько километров в час.

По данным amic.ru, причиной пробки стали работы по расширению Южного тракта. С 3 августа подрядчик – ООО "Региональная строительная компания" – приступил к вырубке около 800 деревьев и кустарников вдоль шоссе Ленточный бор. Это нужно для расширения дороги. Именно там появится седьмая опора будущей развязки. Чтобы ее возвести и не перекрывать движение, придется сделать временный объезд на расстоянии около 150 метров. Работы продлятся до конца августа и в это время дорожная обстановка на данном участке будет напряженной.

При этом эксперты не исключают, что пробки на Змеиногорском тракте будут до завершения строительства развязки – конца 2024 года. Уже в октябре-ноябре строители начнут возводить высокие опоры, на которых будет держаться развязка. Кроме того, до конца текущего года рабочие возведут часть туннельного проезда из металлического шпунта. Собирать пролеты начнут также к зиме. Конструкции доставят в Барнаул из Омска.

Замзаведующего кафедрой организации и безопасности движения АлтГТУ Сергей Павлов ранее рассказал amic.ru, что ситуация в Барнауле во время строительства объекта будет очень-очень тяжелой.

"В связи с тем, что будут создавать туннель и путепровод, ситуация в любом случае ухудшится. Придется на время работ закрывать движение по одной полосе. Это приведет к заторам. Учитывая, что Змеиногорский тракт и так загружен, барнаульцам будет тяжело. Придется искать альтернативные пути движения", – пояснил представитель "Политеха".

Сергей Павлов между тем уверен, что в 2024 году ситуация станет легче. К тому времени должны открыть путепровод на Новом рынке и часть автомобилей будет ездить по этому пути, а не по Змеиногорскому тракту.

Двухуровневую развязку на пересечении Южного и Змеиногорского трактов должны построить к концу 2024 года. Это позволит увеличить пропускную способность с 40 до 70 тысяч автомобилей в сутки. После завершения работ автотранспорт сможет выехать с объездной дороги на Змеиногорский тракт и продолжить движение в сторону Рубцовска по федеральной трассе А-322. Съезд на Змеиногорский тракт планируется организовать по кольцу. Оно будет в пять раз больше существующего.

Общая стоимость работ составила 2,9 миллиарда рублей.