Осенью будет хуже. В Барнауле образовалась жуткая пробка из-за строительства развязки
До конца августа ситуация на участке станет совсем тяжелой
16 августа 2023, 16:35, ИА Амител
Огромная пробка образовалась на Змеиногорском тракте в Барнауле в сторону поселка Южного днем 16 августа. Причина – изменение схемы движения из-за строительства новой многоуровневой развязки, а также работы по расширению шоссе Ленточный бор. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Пробки", а также сообщают читатели amic.ru.
В настоящее время на Змеиногорском тракте (на участке от горбольницы № 5 до пересечения с шоссе Ленточный бор) движение стоит практически колом. Водители двигаются по трассе со скоростью несколько километров в час.
По данным amic.ru, причиной пробки стали работы по расширению Южного тракта. С 3 августа подрядчик – ООО "Региональная строительная компания" – приступил к вырубке около 800 деревьев и кустарников вдоль шоссе Ленточный бор. Это нужно для расширения дороги. Именно там появится седьмая опора будущей развязки. Чтобы ее возвести и не перекрывать движение, придется сделать временный объезд на расстоянии около 150 метров. Работы продлятся до конца августа и в это время дорожная обстановка на данном участке будет напряженной.
При этом эксперты не исключают, что пробки на Змеиногорском тракте будут до завершения строительства развязки – конца 2024 года. Уже в октябре-ноябре строители начнут возводить высокие опоры, на которых будет держаться развязка. Кроме того, до конца текущего года рабочие возведут часть туннельного проезда из металлического шпунта. Собирать пролеты начнут также к зиме. Конструкции доставят в Барнаул из Омска.
Замзаведующего кафедрой организации и безопасности движения АлтГТУ Сергей Павлов ранее рассказал amic.ru, что ситуация в Барнауле во время строительства объекта будет очень-очень тяжелой.
"В связи с тем, что будут создавать туннель и путепровод, ситуация в любом случае ухудшится. Придется на время работ закрывать движение по одной полосе. Это приведет к заторам. Учитывая, что Змеиногорский тракт и так загружен, барнаульцам будет тяжело. Придется искать альтернативные пути движения", – пояснил представитель "Политеха".
Сергей Павлов между тем уверен, что в 2024 году ситуация станет легче. К тому времени должны открыть путепровод на Новом рынке и часть автомобилей будет ездить по этому пути, а не по Змеиногорскому тракту.
Двухуровневую развязку на пересечении Южного и Змеиногорского трактов должны построить к концу 2024 года. Это позволит увеличить пропускную способность с 40 до 70 тысяч автомобилей в сутки. После завершения работ автотранспорт сможет выехать с объездной дороги на Змеиногорский тракт и продолжить движение в сторону Рубцовска по федеральной трассе А-322. Съезд на Змеиногорский тракт планируется организовать по кольцу. Оно будет в пять раз больше существующего.
Общая стоимость работ составила 2,9 миллиарда рублей.
16:48:48 16-08-2023
Сергей Павлов между тем уверен, что в 2024 году ситуация станет легче.---Как медом помазал! :)
17:06:43 16-08-2023
Пусть ищут работу на Южном, в Лебяжке, Бельмесёво ... .
17:18:26 16-08-2023
Гость (17:06:43 16-08-2023) Пусть ищут работу на Южном, в Лебяжке, Бельмесёво ... .... Да ты большого ума человек, сразу видно... Депутат наверное, как минимум.
18:00:39 16-08-2023
Гость (17:18:26 16-08-2023) Да ты большого ума человек, сразу видно... Депутат наверное,... Угадала, бабка
18:58:40 16-08-2023
Гость (18:00:39 16-08-2023) Угадала, бабка... Да тут и гадать особо нечего. Видно птицу по помету...
21:03:22 16-08-2023
Гость (18:00:39 16-08-2023) Угадала, бабка... а ты тоже гадаешь?
18:12:57 16-08-2023
Живу на горе, кстати.. Всегда радовался что у нас не бывает пробок.. В деревню теперь придётся перезжать.. Гадюкино.. Там нет пробок..
18:33:25 16-08-2023
Не вижу смысла в этой развязке. Чем сложнее и больше инфраструктура, тем дольше строится и потом будет требовать больше ухода: очистки, ремонта, водоотведения из туннеля, обработка от гололеда всех спуском и подъемов. Было бы достаточно расширить дорогу в районе кольца, чтобы из города на лесную дорогу мимо кольца и светофора всегда проезжали, чтобы со Змеиногорского в город так же, мимо кольца и без остановки...
08:40:05 17-08-2023
Гость (18:33:25 16-08-2023) Не вижу смысла в этой развязке. Чем сложнее и больше инфраст... Ничего себе, не видите смысла. Развязка там очень нужна, трафик большой и только увеличивается, пробки постоянные
11:28:43 17-08-2023
Гость (08:40:05 17-08-2023) Ничего себе, не видите смысла. Развязка там очень нужна, тра... Распил там большой, а не трафик.
22:13:29 18-08-2023
Гость (18:33:25 16-08-2023) Не вижу смысла в этой развязке. Чем сложнее и больше инфраст... Эх. Глупенький Вы человек. Там три миллиарда нужно попилить... А вы за какие-то сто лямов топите. Маштабней надо мечтать, Киса.
18:42:24 16-08-2023
Посмотрите веб-камеры Речного вокзала на катунь24. Стоит пробка на мосту, стоит подъем в гору, стояит все примыкающие дороги. Амику: надергайте скриншотов в новость.
20:02:39 16-08-2023
А никак нельзя было завершить одно, затем начать другое
20:25:47 16-08-2023
Как дождик, так тупить начинают - вот и вся причина
21:28:28 16-08-2023
Промчали, пробку не заметили.
11:29:33 17-08-2023
Гость (21:28:28 16-08-2023) Промчали, пробку не заметили.... На трамвае?)))
08:57:54 17-08-2023
Не может там быть пробок! Томенко ЛИЧНО обещал контролировать и не допускать пробок!!!!!!!!! Так что не придумывайте. :)
09:07:30 17-08-2023
Так что не придумывайте. - ТОЧНО!!!
09:40:39 17-08-2023
Кто сказал пробки??? Пять лет колонии общего режима!!! Чтобы панику у народа не вызывать!!!