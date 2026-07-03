В новом учебном году в российских школах протестируют оценки за поведение
Ранее Минпросвещения планировало внедрить трехуровневую систему оценки поведения школьников
03 июля 2026, 10:11, ИА Амител
В российских школах со следующего учебного года начнется апробация системы оценки поведения учащихся. Пилотный проект пройдет в отдельных образовательных учреждениях всех регионов страны. Об этом в интервью РИА Новости сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.
По его словам, новая система сначала будет протестирована в ряде школ, а затем, с учетом результатов эксперимента, могут быть приняты дальнейшие решения.
«Со следующего учебного года в некоторых школах наших регионов пройдет апробация оценки поведения учащихся. Как показал пилотный проект в ряде регионов, такая мера сначала подталкивает самих ребят задуматься о своем поведении в школе и только потом становится административным инструментом», — отметил Кравцов.
Ранее Минпросвещения планировало внедрить трехуровневую систему оценки поведения школьников: "образцовое", "допустимое" и "недопустимое".
Как ожидается, апробация позволит оценить эффективность новой системы и определить возможность ее дальнейшего применения в российских школах.
10:49:27 03-07-2026
Всё это туфта!
Те кто раньше нарушал дисциплину, им до лампочки будут сколько у него вдруг появится плохая оценка за поведение!...
А отличники будут стараться вести себя ещё лучше...
т.е. нарушители будет больше провоцировать отличников!
Пока в общей своей массе учителя не станут в нашем обществе элитой!!!? Улучшения в школе и не ждите!!!
10:56:32 03-07-2026
Сначала на госдуме это опробуйте с соответствующим коэффициентом к ЗП "образцовое" - минус 0%, "допустимое" - минус 50% и "недопустимое" - минус 100%.
12:01:32 03-07-2026
А чего их тестировать то,они в советской школе протестированы.
16:39:35 03-07-2026
в нашей школе посещаемость и поведение оценивают вже года 3 с подачи родителей. супер
20:27:21 03-07-2026
Гость (16:39:35 03-07-2026) в нашей школе посещаемость и поведение оценивают вже года 3 ...
И какие же дисциплинарные меры применяются к проблемным детям? Дайте угадаю... НИКАКИЕ