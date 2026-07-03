В новом учебном году в российских школах протестируют оценки за поведение

Ранее Минпросвещения планировало внедрить трехуровневую систему оценки поведения школьников

03 июля 2026, 10:11, ИА Амител

Школа / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В российских школах со следующего учебного года начнется апробация системы оценки поведения учащихся. Пилотный проект пройдет в отдельных образовательных учреждениях всех регионов страны. Об этом в интервью РИА Новости сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

По его словам, новая система сначала будет протестирована в ряде школ, а затем, с учетом результатов эксперимента, могут быть приняты дальнейшие решения.

«Со следующего учебного года в некоторых школах наших регионов пройдет апробация оценки поведения учащихся. Как показал пилотный проект в ряде регионов, такая мера сначала подталкивает самих ребят задуматься о своем поведении в школе и только потом становится административным инструментом», — отметил Кравцов.

Ранее Минпросвещения планировало внедрить трехуровневую систему оценки поведения школьников: "образцовое", "допустимое" и "недопустимое".

Как ожидается, апробация позволит оценить эффективность новой системы и определить возможность ее дальнейшего применения в российских школах.