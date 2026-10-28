В Общественной палате выступили за выплаты ко Дню бабушек и дедушек
Автор инициативы считает уместным поддержать старшее поколение единовременной выплатой, особенно тех бабушек и дедушек, которые активно помогают в воспитании внуков
28 октября 2026, 13:15, ИА Амител
Владислав Гриб, заместитель секретаря Общественной палаты РФ, выступил с инициативой о предоставлении государственных выплат бабушкам и дедушкам, которые занимаются воспитанием более чем трех внуков, пишет РИА Новости.
"Я считаю, что необходимо сделать выплату тем бабушкам и дедушкам, которые воспитывают более трех внуков", — сказал Гриб.
Он утверждает, что День бабушек и дедушек нужно праздновать на муниципальном, региональном и федеральном уровнях.
"Я считаю, что можно сделать такую общественную государственную награду всем нашим бабушкам, дедушкам, кто воспитывает внуков и оказывает большую помощь родителям и государству", — добавил замсекретаря ОП.
День бабушек и дедушек отмечается в России 28 октября.
Ранее финансист рассказал, кому повысят пенсии в ноябре.
13:38:11 28-10-2026
Общественники - они кто? за чей счет их содержат? Хоть одна инициатива работает?
14:01:53 28-10-2026
Реальной пользы от этого Гриба меньше, чем от его тезки
14:04:26 28-10-2026
Какая чушь...
кто докажет, что бабушки и дедушки воспитанием внуков вообще занимаются. Есть такие кому и дети не нужны, а официально внуки есть. Ну вот какие им выплаты?
14:19:33 28-10-2026
А у меня с мужем уже в 45 двое внуков и скоро третий будет, и помогаем им всегда и безо всякой выплаты. Лучше сразу внукам пусть перечисляют и детям.
14:21:04 28-10-2026
Какие грибы употреблял Гриб, что в его голове зародились такие мысли?
14:36:18 28-10-2026
Гриб обожрался грибов. Других объяснений нет. Мелет,как мельница
15:18:20 28-10-2026
Поговорили. Из этого уже новость родилась. Магия слова, ничем не обеспеченного.
15:18:48 28-10-2026
Да какие же они у нас добрые,прямо дальше некуда.Знают ,что это очередная побрякушка и всё.
15:26:40 28-10-2026
Повсекакий (15:18:48 28-10-2026) Да какие же они у нас добрые,прямо дальше некуда.Знают ,что ... Побрякушка чем?
15:55:11 28-10-2026
Акакий (15:26:40 28-10-2026) Побрякушка чем?... А тебе и это надо объяснять?Бдящий ты наш.Мы уже все знаем чем.Наслушались их тьму.
03:17:13 29-10-2026
Ну, за внуков! По сто грамм!