Автор инициативы считает уместным поддержать старшее поколение единовременной выплатой, особенно тех бабушек и дедушек, которые активно помогают в воспитании внуков

28 октября 2026, 13:15, ИА Амител

Бабушка и дедушка / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Владислав Гриб, заместитель секретаря Общественной палаты РФ, выступил с инициативой о предоставлении государственных выплат бабушкам и дедушкам, которые занимаются воспитанием более чем трех внуков, пишет РИА Новости.

"Я считаю, что необходимо сделать выплату тем бабушкам и дедушкам, которые воспитывают более трех внуков", — сказал Гриб.

Он утверждает, что День бабушек и дедушек нужно праздновать на муниципальном, региональном и федеральном уровнях.

"Я считаю, что можно сделать такую общественную государственную награду всем нашим бабушкам, дедушкам, кто воспитывает внуков и оказывает большую помощь родителям и государству", — добавил замсекретаря ОП.

День бабушек и дедушек отмечается в России 28 октября.

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