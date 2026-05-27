В ОП предложили создать систему психологической помощи жертвам телефонных мошенников
По словам Евгения Машарова, пострадавшие особенно остро переживают последствия обмана, но вместо квалифицированных психологов часто обращаются к тем же аферистам
27 мая 2026, 09:40, ИА Амител
Член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров в беседе с ТАСС заявил, что в России необходимо создать систему оказания психологической помощи гражданам, пострадавшим от телефонных мошенников.
«Жертвы телефонного мошенничества, особенно молодые люди и граждане пожилого возраста, более тяжело переживают их последствия», — сказал Машаров.
Он отметил, что если Общественная палата наравне с другими органами власти оказывает пострадавшим бесплатную юридическую помощь, то психологическая поддержка фактически отсутствует.
«Из общения с пострадавшими становится понятно, что в большей степени они обращаются не к дипломированным специалистам и квалифицированным психологам, а фактически к тем же мошенникам, цель которых под предлогом успокоения потерпевшего выманить оставшиеся средства», — подчеркнул эксперт.
По его словам, большинство жертв после контакта с аферистами, которые часто представляются сотрудниками государственных органов, замыкаются в себе.
«Комплексной работой по юридической и психологической составляющим можно вернуть доверие к институтам и веру в справедливость у этих граждан. Планирую провести в ОП РФ обсуждение данного предложения с участием ведущих экспертов, психологов и привлечением специалистов соответствующих профильных министерств», — сказал Машаров.
Он также отметил, что благодаря принятым государством мерам бум телефонного и дистанционного мошенничества идет на спад.
09:42:28 27-05-2026
логично, правильно - за такими надо наблюдать и денег только на курево и инет оставлять.
опека, кроч.
09:50:12 27-05-2026
За чей счет бал?
09:55:19 27-05-2026
по телефону будут помогать?
10:06:54 27-05-2026
поможет только отсутствие денег и признание интеллектуальными инвалидами.
10:36:54 27-05-2026
Очередное лицемерное бла-бла. Такой схематоз работает давно и повсеместно, меняются лишь предлоги. Новая структура - деньги из бюджета - штат людей ("правильных" разумеется) - профит! А про предлог забыли, кому он теперь нужен?
10:57:51 27-05-2026
Лучше бы нашли способ это прекратить иногда достаточно одного закона.
11:15:23 27-05-2026
психологической --- может лучше материальной
12:19:34 27-05-2026
Лечебница для умственно усталых, альтернативно одарённых и вообще инвалидов умственного труда очень нужна. Лучше конечно сделать поселение - интеллектуальный офшор - с отсутствием интернетов и вообще связи. Новости им активисты и агитаторы партий приносить будут.