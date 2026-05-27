В ОП предложили создать систему психологической помощи жертвам телефонных мошенников

По словам Евгения Машарова, пострадавшие особенно остро переживают последствия обмана, но вместо квалифицированных психологов часто обращаются к тем же аферистам

27 мая 2026, 09:40, ИА Амител

Мошенники. Ноутбук / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

Член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров в беседе с ТАСС заявил, что в России необходимо создать систему оказания психологической помощи гражданам, пострадавшим от телефонных мошенников.

«Жертвы телефонного мошенничества, особенно молодые люди и граждане пожилого возраста, более тяжело переживают их последствия», — сказал Машаров.

Он отметил, что если Общественная палата наравне с другими органами власти оказывает пострадавшим бесплатную юридическую помощь, то психологическая поддержка фактически отсутствует.

«Из общения с пострадавшими становится понятно, что в большей степени они обращаются не к дипломированным специалистам и квалифицированным психологам, а фактически к тем же мошенникам, цель которых под предлогом успокоения потерпевшего выманить оставшиеся средства», — подчеркнул эксперт.

По его словам, большинство жертв после контакта с аферистами, которые часто представляются сотрудниками государственных органов, замыкаются в себе.

«Комплексной работой по юридической и психологической составляющим можно вернуть доверие к институтам и веру в справедливость у этих граждан. Планирую провести в ОП РФ обсуждение данного предложения с участием ведущих экспертов, психологов и привлечением специалистов соответствующих профильных министерств», — сказал Машаров.

Он также отметил, что благодаря принятым государством мерам бум телефонного и дистанционного мошенничества идет на спад.