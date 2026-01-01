В Озерках грузовой поезд сбил 40-летнего барнаульца. Мужчина погиб
Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не удалось
01 января 2026, 11:50, ИА Амител
На станции Озерки-Цаплино произошло смертельное ЧП: грузовой поезд сбил 40-летнего жителя Барнаула, сообщает транспортная полиция Сибири.
Прибывшие на место происшествия транспортные полицейские установили, что мужчина, пренебрегая правилами безопасности, шел в опасной близости вдоль железнодорожного полотна в сторону города.
«Несмотря на предпринятые локомотивной бригадой меры, столкновения избежать не удалось. Мужчину задело выступающими частями поезда и отбросило в сторону. Пострадавшего доставили в Тальменскую городскую больницу, где он впоследствии скончался от полученных травм», – сообщили в ведомстве.
В транспортной полиции напомнили: ходить по путям и вдоль полотна железной дороги ближе пяти метров от крайнего рельса, а также стоять в междупутье запрещено.
