В Озерках грузовой поезд сбил 40-летнего барнаульца. Мужчина погиб

Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не удалось

01 января 2026, 11:50, ИА Амител

Поезд зимой / Изображение сгенерировано нейросетью

На станции Озерки-Цаплино произошло смертельное ЧП: грузовой поезд сбил 40-летнего жителя Барнаула, сообщает транспортная полиция Сибири.

Прибывшие на место происшествия транспортные полицейские установили, что мужчина, пренебрегая правилами безопасности, шел в опасной близости вдоль железнодорожного полотна в сторону города.

«Несмотря на предпринятые локомотивной бригадой меры, столкновения избежать не удалось. Мужчину задело выступающими частями поезда и отбросило в сторону. Пострадавшего доставили в Тальменскую городскую больницу, где он впоследствии скончался от полученных травм», – сообщили в ведомстве.

В транспортной полиции напомнили: ходить по путям и вдоль полотна железной дороги ближе пяти метров от крайнего рельса, а также стоять в междупутье запрещено.